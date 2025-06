Alessandro Vicinanza si mostra in versione papà con il figlio di Roberta Di Padua e lei commenta emozionando tutti.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: amore a gonfie vele

Nello studio di Uomini e Donne nascono spesso amori che resistono nel tempo e che diventano sempre più forti e importanti. E’ il caso di quello che lega Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza che, fidanzati da più di un anno, sono sempre più uniti, innamorati e complici da quando hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne. Dopo essersi ritrovati nello studio del programma di Maria De Filippi dove Alessandro era tornato dopo la fine della storia con Ida Platano, Alessandro e Roberta hanno deciso di lasciare insieme il programma dopo una breve frequentazione.

Sicura di ciò che provava per Alessandro, Roberta non ha mai avuto dubbi su ciò che desiderava e, fuori dal programma, anche Alessandro ha capito di voler costruire una storia importante. Oggi, i due sono davvero felici e Alessandro è entrato non solo nella vita di Roberta, ma anche del figlio Alex.

Roberta Di Padua sul rapporto tra Alessandro Vicinanza e il figlio Alex

Roberta Di Padua è arrivata a Uomini e Donne dopo la fine del suo matrimonio da cui è nato il figlio Alex a cui ha presentato, con il tempo, anche Alessandro Vicinanza. Oggi, l’ex cavaliere del trono over e il figlio della Di Padua sono molto uniti e anche un rapporto complice e amichevole. Di fronte al bel rapporto tra Alessandro Vicinanza e il figlio, i fan si sono complimentati con lei: “Roby, sei fortunata ad avere Alessandro, un uomo che si prende cura di tuo figlio, ne sono pochi”.

La risposta della dama non si è fatta attendere. “Io ho solo aspettato il momento giusto, poi il merito va ad Alessandro che con la sua dolcezza, pazienza, il suo amore e anche la sua leggerezza ha fatto breccia nel cuore di Alex”, è stata la risposta di Roberta.