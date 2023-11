Alessandro Vicinanza: “L’addio a Ida Platano? Non mi sentivo…”/ La triste verità dell’ex Uomini e donne

Uomini e donne, Alessandro Vicinanza rompe il silenzio sulla rottura con Ida Platano

Ida Platano é la preannunciata re-entry al titolo di ex protagonista del trono over diventata neo tronista di Uomini e donne e Alessandro Vicinanza ha, ora, voce in capitolo. Il cavaliere e la nuova tronista, annunciata alle ultime riprese in vista delle nuove puntate di Uomini e donne, si conoscevano per la prima volta al trono over per poi uscire di scena come coppia in un’esclusiva, dopo la fine della lovestory della dama con il flirt storico Riccardo Guarnieri.

E a margine della fine della lovestory con Ida Platano, intanto, Alessandro Vicinanza si racconta in un’intervista concessa a Fanpage, in risposta ai quesiti di chi si chiede i motivi legati alla rottura tra i protagonisti al trono over di Uomini e donne.

“Con Ida è finita il 13 ottobre -fa sapere Alessandro Vicinanza, esordendo sulla rottura con Ida Platano -. Solo ieri ho saputo del suo arrivo sul trono di Uomini e Donne. Mi preme smentire le indiscrezioni secondo le quali l’avrei tradita. Non è così. Ho sempre rispettato le mie compagne, sia con i sentimenti che con i gesti.”.

I retroscena dell’addio

La reaction a caldo di Alessandro Vicinanza rispetto alla re-entry di Ida Platano, nelle vesti di tronista, a Uomini e donne, é poi prontamente snocciolata: “Rispetto tutte le scelte delle mie ex compagne e non ho nessun commento da fare -fa sapere, per poi proseguire ancora a fronte dell’epilogo in amore, dopo l’uscita di scena da Uomini e donne-. Le storie finiscono e, come si suol dire, the show must go on. Per quanto mi riguarda, mi sto riprendendo poco alla volta cercando di riprendere in mano le redini della mia vita.”.

Da qui, quindi, la rivelazione di un retroscena sull’addio tra gli ex fidanzati di Uomini e donne: “La decisione l’ho presa io ma era stata lei a portarmici. Mi sentivo non corrisposto nei sentimenti nell’ultimo periodo ed è per questo che ho deciso di finirla. Per quanto mi riguarda, non c’è alcun altro motivo. Inoltre, le avevo chiesto un chiarimento”. I due si sono lasciati in un’interazione telefonica e tra il 21 e 22 ottobre lui avrebbe cercato un chiarimento con lei, che lei avrebbe disatteso: “È vero, la decisione l’ho presa io ma l’ho fatto perché non mi sentivo corrisposto.”.

Tra i motivi legati alla scelta dell’addio, poi, Alessandro Vicinanza, che non nasconde di ritenere quella con Ida una storia d’amore importante, rimarca di non essersi sentito corrisposto nei sentimenti da parte di Ida Platano: “è evidente che cerco prove del contrario. Invece nessuno ha provato a farmi cambiare idea. Se parlo di sentimenti non corrisposti, è evidente che temo sia io il solo a essere coinvolto”.

