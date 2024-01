Alessandro Vicinanza, lite con Barbara De Santi a Uomini e Donne/ Maria De Filippi lo asfalta: “A 50 anni…”

Alessandro Vicinanza e la lite con Barbara De Santi

Alessandro Vicinanza conferma l’interesse per Cristina Tenuta puntualizzando, tuttavia, di non essere innamorato e di non averlo mai detto. “Alessandro ha la capacità di rigirare le frittate“, è il commento di Barbara De Santi che commenta la situazione di Alessandro che ha cominciato ad uscire con Cristina dopo aver chiuso con Roberta Di Padua. Le parole di Barbara, tuttavia, non piacciono ad Alessandro che sbotta.

“Qual è il tuo problema? La sto conoscendo a differenza tua che a 50 anni sei rimasta al centro dello studio a parlare della barba. Si va oltre nella vita, si conoscono le persone. Pensa a te stessa e pensa alle tue relazioni indipendentemente dalla simpatia che posso provare per te”, replica stizzito Alessandro.

La dura reazione di Maria De Filippi

Le parole di Alessandro Vicinanza non piacciono a Maria De Filippi che si espone difendendo Barbara De Santi e zittendo il cavaliere salernitano. “Cosa vuol dire che è una signora di 50 anni?“, chiede infastidita la padrona di casa. “Ma che vuol dire questo modo di fare qua?”, chiede ancora Maria. “Si è fermato su un aspetto estetico”, risponde Alessandro non convincendo, però, la De Filippi.

“Sì è fermata su un fattore estetico, si è fermata sulla barba e sono stata io a farla fermare sulla barba e allora qual è il tuo problema? Se io voglio che Barbara sta al centro studio sulla barba, ci sta anche 64 minuti. Invece, tu che le dici una donna di 50 anni è brutto. Sembra che una donna di 50 anni sta sulla barba quando ormai dovrebbe urlare al miracolo. Ti senti bene?“, sbotta la De Filippi.

