Alessandro Vicinanza: “Non ho mai tradito Ida Platano”/ “Corteggiarla a Uomini e Donne? Non lo merita”

Alessandro Vicinanza attacca duramente Ida Platano: “Dove smentire le voci di un tradimento”

Ida Platano è la nuova tronista di Uomini e Donne, la prima a provenire direttamente dal Trono Over. Com’era prevedibile, la puntata del suo ingresso è stata accolta con curiosità e scetticismo, alcuni cavalieri hanno anche preferito lasciare il dating show di Maria De Filippi mentre altri sono apparsi realmente felici che la nuova tronista fosse lei. A commentare questa nuova esperienza della donna, adesso, è intervenuto anche il suo ex tra le pagine di DiPiù. Infatti, Alessandro Vicinanza ha attaccato duramente Ida Platano.

Ida Platano è finita nel mirino dell’ex Alessandro Vicinanza. L’uomo, infatti, nell’intervista a DiPiù non ha nascosto tutta la sua delusione ed il suo rammarico per come è naufragata la storia con Ida, storia in cui lui credeva tantissimo. E c’è di più: ad Alessandro Vicinanza non è andato giù il fatto che Ida Platano non abbia mai smentito che lui l’avesse tradita. La loro storia è naufragata perché il sentimento non era corrisposto e non per delle corna: “Sono dispiaciuto per quello che non ha detto! Perché proprio lei quelle voci non le ha mai smentite, sa benissimo che non l’ho mai tradita.” In realtà, però, Ida Platano la smentita l’ha fatta ad Uomini e Donne.

Alessandro Vicinanza non ha dubbi: “Ida Platano? Non andrò a corteggiarla”

Ida Platano ed Alessandro Vicinanza si sono lasciati ma adesso che la donna è la nuova tronista di Uomini e Donne, l’uomo andrà a corteggiarla? Assolutamente no, Alessandro Vicinanza sempre durante l’intervista con DiPiù ha ammesso che la storia d’amore con Ida Platano è ormai un capitolo chiuso: “Il nostro rapporto è andato in crisi perché ho capito che non ero più corrisposto. Cosa mi sento di dirle? Voglio dire solo ‘in bocca al lupo’. Non andrò a corteggiarla e non cercherò di riprendermela. Lei non merita che io lo faccia. Sono un suo ex fidanzato ed è così che voglio essere ricordato.”

Alessandro Vicinanza, tuttavia, se da un lato è vero che non andrà a corteggiare Ida Platano ad Uomini e Donne, dall’altro è anche vero che nel dating show di Maria De Filippi ritornerà come semplice cavaliere. Insomma, l’uomo nell’intervista si è mostrato un uomo ferito e deluso ma ancore innamorato di Ida Platano. La loro storia è finita non perché lui l’abbia tradita ma perché il suo sentimento non era corrisposto dalla donna.











