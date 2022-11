Alessandro Vicinanza piange a Uomini e Donne per Ida Platano/ Lascia lo studio e…

Alessandro Vicinanza, lite con Gloria e Roberta Di Padua a Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza nel mirino di Roberta Di Padua e Gloria, due dame che ha frequentato e che non credono affatto al suo amore per Ida Platano. Roberta ribadisce di aver raccolto importanti dichiarazioni da parte di Alessandro con cui pensava di lasciare la trasmissione. “Non ho mai provato un sentimento per te”, ha prontamente ribattuto Alessandro che conferma nuovamente di essere innamorato di Ida con cui vorrebbe lasciare definitivamente il programma.

A puntare il dito contro Alessandro è anche Gloria che dà ragione a Roberta convinta che Alessandro sia abituato a comportarsi in un determinato modo con le donne. “Lui con tutte le donne parte a razzo. Mi hai detto che non eri innamorato di lei“, sbotta Gloria.

Alessandro Vicinanza in crisi a Uomini e Donne

Di fronte alle parole di Roberta Di Padua e Gloria, Ida Platano ammette di essere particolarmente confusa e di non sapere cosa fare al punto da aver bisogno di tempo per capire se vuole continuare ad uscire con Alessandro o meno. Di fronte alle parole di Ida, Alessandro si alza, saluta tutti e lascia lo studio. La reazione di Alessandro porta Ida Platano a seguirlo dietro le quinte.

Di fronte ad Ida, Alessandro si lascia andare alle lacrime. “Io volevo solo uscire con te da qui”, dice Alessandro tra le lacrime ribadendo il proprio amore per la Platano. Maria De Filippi, poi, stacca e chiede alla regia di rientrare in studio.

