Alessandro Vicinanza pronto a dare l’esclusiva a Roberta Di Padua a Uomini e Donne/ Lei spiazza così

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: nuovo capitolo a Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua tornano al centro dello studio di Uomini e Donne e regalano un colpo di scena al pubblico del dating show di canale 5. Tutto è accaduto nel corso della registrazione del 30 gennaio. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Alessandro e Roberta hanno ricominciato a sentirsi. In particolare, a fare il primo passo è stato Alessandro che, dopo aver chiuso la frequentazione con Cristina Tenuta e aver provato a conoscere Manuela, ha capito di essere interessato unicamente a Roberta.

Il cavaliere salernitano ha così scritto alla dama un messaggio per l’atteggiamento avuto in trasmissione riprendendo, così, una frequentazione telefonica con Roberta. In studio, infatti, Alessandro e Roberta svelano di essersi sentiti per tutta la settimana, ma la dama ammette di non fidarsi e di non essere affatto convinta dell’interesse che Alessandro dice di avere nei suoi confronti.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: lei rifiuta l’esclusiva

Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Alessandro Vicinanza ribadisce di pensare a Roberta Di Padua e di essere interessato solo a lei al punto da rifiutare la conoscenza con due ragazze giunte in trasmissione per lui. Alessandro, inoltre, annuncia di voler concedere l’esclusiva a Roberta la cui reazione, però, non è quella che il cavaliere si aspettava.

La Di Padua, infatti, non solo rifiuta l’esclusiva ma svela di essere anche interessata ad un nuovo cavaliere del parterre con cui balla più volte nel corso della registrazione. Alessandro, dunque, accetterà la scelta di Roberta o proverà a farle cambiare idea?

