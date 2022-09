Alessandro Vicinanza, richiesta a Roberta Di Padua a Uomini e Donne/ Armando Incarnato sbotta ed è lite

Alessandro Vicinanza, addio a Ida Platano?

Nuovo colpo di scena a Uomini e donne. Nella puntata in onda oggi, Alessandro Vicinanza riuscirà a stupire nuovamente i telespettatori. Dopo aver chiesto a Ida Platano di uscire nuovamente insieme dandole un bacio al termine della serata, nelle scorse puntate, il cavaliere del trono over ha spiegato di aver capito di non aver provato per nessuna donna con cui è uscito l’interesse che prova per Ida che, attualmente, resta la donna che gli piace di più. Un racconto che ha spiazzato gli altri protagonisti del trono over, in primis Alessandro, il signore che conosce con Pinuccia.

Dopo aver provato a ritrovare la complicità con Ida Platano, però, il ritorno in trasmissione di Roberta Di Padua ha cambiato le cose. Nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5, infatti, Alessandro farà una richiesta a Roberta.

Alessandro Vicinanza chiede a Roberta di restare: la reazione di Armando Incarnato

La bellezza di Roberta Di Padua ha colpito Alessandro Vicinanza che, dopo aver assistito al confronto tra l’ex dama, Davide Donadei e Chiara Rabbi, chiede a Maria De Filippi di fare una proposta proprio a Roberta. Quest’ultima che ha ammesso di non poter continuare a frequentare Davide non vedendo con lui un futuro, è ufficialmente single. Motivo che spinge Alessandro a farle una proposta.

Il cavaliere, infatti, oltre a chiudere, per la seconda volta, la frequentazione con Ida Platano con cui i sentimenti non sono così forti da spingerlo a continuare, chiedere a Roberta di restare in trasmissione per cominciare una frequentazione con lui. Cosa farà la Di Padua? Accetterà o deciderà di tornare definitivamente a casa?

