Alessandro Vicinanza scippia Federica a Matteo Ranieri?/ A Uomini e Donne…

Alessandro Vicinanza dimentica Ida Platano a Uomini e Donne

L’avventura di Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne è iniziato come pretendente di Ida Platano. Dopo la fine della storia con Diego Tavani, Ida ha cominciato a frequentare Alessandro con cui il feeling è stato immediato. Appuntamento dopo appuntamento, Ida si è innamorata cominciando a pensare anche ad un futuro insieme mentre Alessandro ha ammesso di non provare lo stesso sentimento e di non essere pronto per un eventuale trasferimento a Brescia, la città di Ida. Tra la dama e il cavaliere sono nate così delle incomprensioni che li hanno portati alla rottura definitiva.

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Lite con Alessandro, Armando Incarnato difende...

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 30 marzo, nonostante l’addio, tra Ida e Alessandro c’è stato un nuovo scontro in seguito al quale la Platano ha accettato di uscire a cena con Ilie, un 47enne romano che ha chiamato la redazione per conoscerla mentre Alessandro ha ammesso di provare un interesse per due protagoniste della trasmissione.

Tina Cipollari attacca Pinuccia a Uomini e Donne/ "Sei qui per esibirti, non cerchi…"

Alessandro Vicinanza, interesse per Federica Aversano?

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 30 marzo, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Alessandro Vicinanza che ha incontrato due ragazze giunte in trasmissione per lui. Dopo aver ascoltato la presentazione di entrambe, Alessandro ha deciso di non farle restare non provando un interesse. Maria De Filippi, poi, ha svelato l’interesse di Alessandro per due protagoniste.

“Una è Gloria mentre dell’altra ha deciso di non svelare l’identità”, ha spiegato la conduttrice. Gloria, pur apprezzando l’interesse di Alessandro, ha ammesso di non ricambiare. Intorno all’altra ragazza che ha suscitato l’interesse di Alessandro, se Ida Platano ha pensato alla nuova tronista Veronica, Gianni Sperti ha pensato immediatamente a Federica Aversano, la corteggiatrice di Matteo Ranieri. “Perchè tanto mistero?”, chiede l’opinionista. “Perchè voglio lasciare che i ragazzi siano liberi di fare la scelta”, è stata la risposta di Alessandro confermando implicitamente l’interesse per Federica.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 30 marzo: nuovo cavaliere per Ida Platano?

© RIPRODUZIONE RISERVATA