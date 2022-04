Alessandro Vicinanza, Uomini e Donne/ Chiude con Desiree e fa infuriare Maria

Alessandro e Desiree chiudono a Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza e Desiree chiudono la conoscenza a Uomini e Donne a causa di due visioni di vita differenti. Dopo essere arrivata in trasmissione per conoscere Alessandro, Desiree annuncia di voler chiudere la frequentazione. “Non sono adatta a lui“, spiega la dama. “Sono una ragazza che vive di cose semplici e lui pensa che la mia vita sia banale, Abbiamo parlato della mia prossima vacanza che sarà al mare con mia figlia e lui mi ha detto che è una cosa banale“, spiega la dama di Uomini e Donne.

“So che lei passa la Pasqua in famiglia mentre tu andrai ad Ibiza e questo ti sembra molto lontano da te“, aggiunge Maria De Filippi. Alessandro spiega di non aver avuto subito un’attrazione per Desiree provando comunque a conoscerla. “M’imbarazzo, mi sento a disagio con lui e non riesco a parlare”, dice la dama

Maria De Filippi sbotta contro Alessandro Vicinanza

“Ieri sera ci siamo visti e ho capito che, anche a livello fisico, non c’è attrazione. Sicuramente abbiamo due vite diversi, ma non trovo banale la tua vacanza con tua figlia“, dice ancora Alessandro. “Non si fidanzano solo quelli che vanno sulla stessa spiaggia ad Ibiza”, puntualizza Maria. “Io vengo da una famiglia di lavoratori. Con la mia ex fidanzata trascorrevo le vacanze a Scalea con la famiglia della mia ex fidanzata. Penso che lei non sia venuta qui perchè realmente interessata a me”, sbotta il cavaliere,

“Tu hai detto ad una ragazza che fa le pulizie e che a Pasqua starà con i genitori e la mamma mentre tu vai ad Ibiza. E’ normale che lei ci sia rimasta male e se proprio devo dirlo ha fatto bene perè io, se potessi, trascorrerei anch’io Pasqua con mia madre”, sbotta Maria De Filippi. “Avresti potuto dirle non mi piaci e non che avete due stili di vita diversi perchè lei resta con la figlia e i genitori e tu vai ad Ibiza”, aggiunge la conduttrice. “Non mi sono mai permesso di dire una cosa simile“, si difende Alessandro. “E’ una mia sensazione”, replica Desiree trovando l’appoggio di Gianni Sperti e la conduttrice. “Lei ti ha ringraziato per l’aperitivo in un posto in cui non era mai stata. E’ come Cenerentola e non è una cosa bella. Cenerentola, poi, si sposa mentre tu la molli”, dice Maria. “Hai peccato di sensibilità“, aggiunge ancora Maria. “Ma io sono stato in vacanza in un quartiere popolare di Scalea”, si difende ancora Maria. “Che fatica! Il principe ha fatto le vanca in un quartiere popolare”, ironizza la conduttrice.













