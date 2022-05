ALESSANDRO VICINANZA, LITE CON ARMANDO A UOMINI E DONNE/ “Non fare lo splendido…”

Duro scontro tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza

Lite furiosa a Uomini e Donne tra Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano racconta di essere stato contattato da una persona su Instagram che conoscerebbe anche Alessandro lasciando intendere di essere a conoscenza di alcuni dettagli sulla vita di Alessandro. “Non fare lo splendido con me, ti faccio fare una figura di mer*a”, sbotta Armando che, però, decide di non entrare nei particolari.

“Tornatene ad Ibiza con le tue amiche e non venire qui a fare il bravo ragazzo che cerca l’amore”, aggiunge Armando. A difendere Alessandro interviene Tina Cipollari che ricorda ad Armando tutti i rumors che circolano su di lui. Di fronte alle parole di Armando, Maria De Filippi spiega di non sapere niente. Dopo un duro botta e risposta, Maria De Filippi decide di dare priorità al rapporto del cavaliere con Melissa che decide di chiudere la conoscenza non sentendo quella chimica che, a 25 anni, vorrebbe sentire (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Alessandro Vicinanza e la conoscenza con Melissa

Alessandro Vicinanza protagonista della nuova puntata di Uomini e donne? Il cavaliere che era arrivato in trasmissione per conoscere Ida Platano, chiuso il rapporto con quest’ultima, è rimasto in trasmissione per conoscere altre persone. Nelle ultime puntate, ha chiuso la storia prima con Desiree e poi con Laura. Con entrambe non è scattata la scintilla e con la prima la conoscenza si è conclusa con una durissima discussione in studio che ha portato Maria De Filippi ad esprimersi sull’accaduto.

La dama, in particolare, aveva raccontato di essersi sentita a disagio con Alessandro il quale le avrebbe fatto notare i diversi stili di vita. “Tu hai detto ad una ragazza che fa le pulizie e che a Pasqua starà con i genitori e la mamma mentre tu vai ad Ibiza. E’ normale che lei ci sia rimasta male e se proprio devo dirlo ha fatto bene perè io, se potessi, trascorrerei anch’io Pasqua con mia madre”, aveva detto la conduttrice.

Alessandro Vicinanza e la scelta di Melissa

Nella puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Alessandro Vicinanza dovrebbe accomodarsi al centro dello studio per avere un confronto con Melissa, la dama con cui sta uscendo.

Per il cavaliere, però, ni sarà una sorpresa. Melissa, infatti, deciderà di chiudere la conoscenza ammettendo di essere interessata a Luca, un altro cavaliere del parterre maschile. Alessandro, dunque, resterà senza pretendenti?











