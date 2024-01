Alessandro Vicinanza, Uomini e Donne/ Esce con Asmaa ma Cristina non molla: “Voglio conoscerlo”

Alessandro Vicinanza tra Asmaa e Cristina

Dopo la scelta di Roberta Di Padua di lasciare ufficialmente la trasmissione non sopportando la visione di Alessandro Vicinanza con altre donne, il cavaliere salernitano sta conoscendo altre signore del parterre. Nella puntata del 9 gennaio, Cristina Tenuta ha spiegato che, pur essendosi trovata bene con Alessandro, non era interessata a portare avanti la conoscenza. Nel corso della puntata del 10 gennaio, però, tutto è cambiato. Maria De Filippi chiama al centro dello studio Alessandro che, non volendo concedere l’esclusiva a nessuna dama, ha scelto di uscire anche con Asmaa.

Quest’ultima, così, si accomoda al centro dello studio per raccontare i dettagli dell’appuntamento e, a sorpresa, accanto ad Asmaa, si accomoda anche Cristina che annuncia di aver cambiato idea e di essere interessata a proseguire la frequentazione con Alessandro.

Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta: una telefonata cambia tutto

Alessandro Vicinanza racconta l’uscita con Asmaa e svela di aver chiamato Cristina nonostante quest’ultima avesse messo un muro al termine della scorsa puntata. “Ho chiamato Cristina nonostante il palo ricevuto qui“, svela Alessandro. “Con Asmaa sono stato bene. ti trovo molto bella, ma non c’è quel tipo di trasporto che mi aspettavo. C’è attrazione fisica, ma non ci sono stati baci” aggiunge ancora il cavaliere.

“Nonostante gli abbia detto di non provare alcun trasporto, gli ho detto che con lui comunque sto bene e abbiamo continuato a sentirci e abbiamo fatto una telefonata di 3 ore e non mi era mai accaduta una cosa del genere”, spiega Cristina. “Voglio conoscerlo”, conclude poi Cristina.











