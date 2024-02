Alessandro Vicinanza, Uomini e Donne/ Esce con Maura, ma non dimentica Roberta Di Padua: “Vorrei uscire…”

Alessandro Vicinanza tra Roberta Di Padua e Maura

Alessandro Vicinanza torna al centro dello studio per confrontarsi con Maura nella puntata di Uomini e Donne del 2 febbraio. La dama spiega di essersi trovata bene e di voler portare avanti la conoscenza. “Spero solo che non sia confuso“, commenta la dama. “Io so che sia tu che Roberta avete postato un profumo”, dice Maria De Filippi. “Sì, è il profumo mio e di Roberta e ho postato la storia con la nostra canzone perché speravo in una sua reazione. A me Roberta piace e io uscirei e ballerei con lei anche per parlare visto come ci siamo lasciati”, spiega il cavaliere salernitano.

“Io non voglio rischiare. Non voglio prendere cantonate e non voglio darle. Questa è la verità. Spero di non aver mai ferito nessuno”, aggiunge Alessandro a cui un altro cavaliere del parterre consiglia di essere più coraggioso e fare un gesto importante per Roberta. “Fino a 10 giorni fa dormiva con un’altra persona”, punzecchia Roberta.

Roberta Di Padua rifiuta di ballare con Alessandro Vicinanza

Nonostante le parole di Alessandro Vicinanza, Roberta Di Padua ribadisce di essere delusa dal cavaliere salernitano. “Dopo Ida, hai detto che con Cristina hai provato delle emozioni che non provavi da tempo e questo significa che per me non hai provato niente”, sbotta Roberta che conferma di non credere al cavaliere. Maura, di fronte al botta e risposta tra Alessandro e Roberta, decide di fare un passo indietro convinta che il cavaliere debba ancora fare chiarezza dentro di sè.

“Se è vero che hai un trasporto per Roberta non esci per riempire un vuoto. Se hai questo trasporto fisico ed emotivo, fai qualcosa per Roberta perché, altrimenti, o prendi in giro tutte o ti piace tanto”, sbotta Cristina che non condivide l’atteggiamento di Alessandro.

