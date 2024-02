Alessandro Vicinanza, Uomini e Donne/ Esce con Maura ma pensa a Roberta Di Padua

Alessandro Vicinanza chiude con Maura

Alessandro Vicinanza ancora protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne. Il cavaliere salernitano torna al centro dello studio per confrontarsi con le dame che ha deciso di conoscere. Dopo aver ribadito di non provare più niente per Ida Platano e di voler andare avanti con la propria vita cercando la donna con cui costruire qualcosa di importante, Alessandro ha provato a farlo prima con Roberta Di Padua e poi con Cristina Tenuta. Con la prima è finito tutto nel momento in cui lui ha rinunciato a darle l’esclusiva mentre con la seconda per sua scelta non avendo provato quel trasporto che si aspettava.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 6 febbraio: Luciano e Ida chiudono la conoscenza

Alessandro, così, ha cominciato a conoscere altre dame del parterre tra cui Manuela con cui la conoscenza si è chiusa dopo un solo appuntamento e con Maura. Con quest’ultima, nella puntata del 6 febbraio, torna a confrontarsi al centro dello studio.

Alessandro Vicinanza, nuovo confronto con Roberta Di Padua

Al centro dello studio, Maura ribadisce di essere interessata ad Alessandro Vicinanza ma di non vedere in lui un reale confronto. Secondo la dama, infatti, il cavaliere salernitano avrebbe la testa da un’altra parte, in particolare su Roberta Di Padua da cui appare ancora molto preso.

Brando tra Raffaella e Beatriz, Uomini e Donne/ "Non voglio più correre dietro a nessuna"

Alessandro non nega e di fronte all’atteggiamento del cavaliere, Tina Cipollari esorta Roberta ad andare avanti, a dimenticare il passato e a dargli una seconda possibilità. Roberta, però, ribadisce di voler un uomo che sa davvero cosa desidera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA