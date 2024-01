Alessandro Vicinanza, Uomini e Donne/ Tutto finito con Manuela dopo una sola uscita

Alessandro Vicinanza, nuovo capitolo dopo l’addio a Cristina Tenuta

Alessandro Vicinanza torna al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 29 gennaio. Il cavaliere salernitano, dopo il ritorno in trasmissione, ha dato vita a diverse dinamiche prima con Roberta Di Padua e poi con Cristina Tenuta. Con la prima, la frequentazione è finita da diverse settimane. Roberta, infatti, avrebbe voluto un’esclusiva che non è mai arrivata al punto che la dama ha lasciato la trasmissione per poi tornarci ma prendendo le distanze da Alessandro.

Barbara De Santi e Orfeo, Uomini e Donne/ "Sono stata bene con lui e..."

Vicinanza, poi, ha corteggiato Cristina Tenuta che, dopo qualche titubanza, ha deciso di conoscerlo e uscire con lui. Tutto sembrava andare per il meglio al punto che Cristina ha cominciato a sbilanciarsi, ma a mettere un freno a tutti è stato proprio Alessandro che ha spiegato che la curiosità iniziale nei confronti di Cristina non si è trasformata in un sentimento. Alessandro, così, ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco.

Ida Platano, Uomini e Donne/ Nuove segnalazioni su Mario Cusitore: "Leggo le chat e..."

Alessandro Vicinanza e la conoscenza con Manuela

Alessandro Vicinanza, dopo aver chiuso sia con Roberta Di Padua che con Cristina Tenuta, ha deciso di rimettersi subito in gioco uscendo con un’altra dama del trono over di Uomini e Donne. A catturare l’attenzione di Alessandro è stata Manuela con cui nella puntata del 29 gennaio, si accomoda al centro dello studio per raccontare i dettagli del loro appuntamento.

La prima uscita tra il cavaliere salernitano e la bellissima dama, tuttavia, non è andata nel migliore dei modi al punto che entrambi hanno deciso di non vedersi più. Tuttavia, la scelta di Manuela di uscire con Alessandro scatena la lite tra Manuela e Roberto.

Anticipazioni Uomini e donne, puntata 29 gennaio 2024/ Nuova dama per Alessandro Vicinanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA