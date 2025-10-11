Chi è Alessandro Vigliacco, marito di Virginia Mihajlovic: sposati dal 2023, hanno spesso celebrato la bellezza del loro amore.

Oggi ostenta in Grecia gli insegnamenti della scuola difensiva italiana; Alessandro Vogliacco, in prestito al PAOK dal Genoa, sta vivendo una nuova avventura calcistica lontano dalla sua terra ma non per questo priva della grinta che lo ha sempre distinto per la sua attitudine in retroguardia. L’esperienza calcistica lontano dall’Italia è certamente stimolante al contempo dura per un fattore prettamente personale: la distanza dalla sua famiglia, da sua moglie Virginia Mihajlovic e dai figli Violante e Leone Sinisa.

Aborto di Roberta Rei: "Alla maternità non ci pensavo"/ "Il dolore più grande mai provato"

Alessandro Vogliacco – marito di Virginia Mihajlovic – può però contare su un legame solido, forgiato dalle difficoltà considerate in passato, dei momenti di sofferenza ma anche e soprattutto dei momenti felici condivisi. Legati da diversi anni, hanno consacrato l’unione con il grande passo del matrimonio circa 2 anni fa con una splendida cerimonia in Puglia. Un sogno per entrambi e tutto è stato organizzato nei minimi dettagli proprio per rendere quel giorno indimenticabile.

Andrea Carnevale, chi è/ Il passato da calciatore e le accuse di doping e spaccio

Alessandro Vogliacco, marito di Virginia Mihajlovic: la Grecia nel destino….

Tra l’altro, ironia della sorte, proprio a Santorini – e dunque in Grecia – Alessandro Vogliacco ha fatto il primo passo per diventare poi il marito di Virginia Mihajlovic. Nell’isola ellenica si è reso protagonista della proposta di matrimonio, pochi mesi prima delle nozze celebrate in Puglia. Oggi si trova a giocare esattamente nel campionato greco, come se quel luogo fosse dunque nel suo destino. “Ha detto sì! Ti amo amore mio”, scriveva sui social il calciatore sottolineando l’estrema gioia per il grande passo ormai vicino per rendere ancor più ufficiale il suo amore per Virginia Mihajlovic.

Virginia Mihajlovic, chi è: la carriera tra social, moda e tv/ I figli Violante e Leone Sinisa

“Ci siamo subito innamorati; io sono molto timida e soprattutto selettiva ma con lui ho capito subito che era quello giusto”, parlava così Virginia Mihajlovic in un’intervista del passato a proposito di suo marito Alessandro Vogliacco. Una scintilla scoccata in maniera spontanea, naturale: “Ciò che mi ha fatto innamorare è stata la sua sensibilità, dolcezza e maturità”.