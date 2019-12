Alessandro Zarino/ Da Uomini e Donne ad Amici: l’ex tronista diventa insegnante

Grandi ritorni nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne. Se Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon saranno presenti fisicamente, Alessandro Zarino aleggerà nello studio. A tirarlo in ballo sarà Veronica Burchielli che, durante la discussione con Tina Cipollari, per difendersi e rispondere all’accusa della bionda opinionista che continua a considerarla “falsa e costruita”, tornerà a parlare di Alessandro. Veronica, infatti, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, non nasconderà il proprio malcontento nei confronti di Zarino che, dopo la scelta, sarebbe totalmente sparito. Veronica, infatti, si aspettava un segnale dall’ex tronista che, però, ha preferito proseguire per la sua strada. Veronica, infatti, affermerà con rabbia di non essere un mostro perchè, pur avendo accettato il trono, chi è sparito è Alessandro il quale, così facendo, ha dimostrato di non essere mai stato realmente interessato a lei.

ALESSANDRO ZARINO: DAL TRONO DI UOMINI E DONNE ALLA SCUOLA DI AMICI

A difendere Alessandro Zarino sarà Maria De Filippi. La conduttrice di Uomini e Donne darà notizie sulle condizioni del tronista spiegando che sta bene e che la sua vita procede. Queen Mary, inoltre, spiazzerà tutti svelando la presenza negli studi di Uomini e Donne dell’ex tronista, ma aggiungendo che il motivo della sua vita non è Veronica Burchielli. La De Filippi, infatti, rivelerà la decisione sua e delle persone che lavorano con lei di dare vita ad un progetto insieme ad Alessandro nella scuola di Amici. Zarino, infatti, comincerà ad insegnante crossfit agli allievi della scuola più famosa d’Italia. Nonostante, dunque, oggi non sarà presente in puntata, Alessandro Zarino sarà comunque un grande protagonista dell’appuntamento odierno. La cosa che si chiede il pubblico, però, è: come reagirà Veronica di fronte all’annuncio della De Filippi?

