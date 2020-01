Alessandro Zarino e Veronica Burchielli/ Hot in bagno: “Vergogna!” (Uomini e donne)

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli tornano a dividere il pubblico di Uomini e donne e questa volta non per via di quello che è successo alla loro fantomatica scelta ma per queste loro vacanze in Svizzera per salutare il vecchio anno e abbracciare il nuovo. I due hanno passato il Natale insieme in famiglia ma il Capodanno lo hanno passato con amici proprio in Svizzera dove, tra cene, cioccolato e balli in piazza, i due si sono mostrati felici e sorridenti ai fan sui social attraverso una serie di storie che entrambi hanno pubblicato in queste ore fino all’alba, ma cosa è successo di così eclatante? Ad attirare l’attenzione di tutti sono due foto che Alessandro Zarino ha pubblicato su Instagram proprio dopo la cena di fine anno e mentre gli altri hanno mostrano pancini sospetti e tartarughe al contrario, lui e la sua Veronica hanno fotografato due corpi statuari.

ALESSANDRO ZARINO E VERONICA BURCHIELLI HOT CON POLEMICA

Al grido di food, Alessandro Zarino si è immortalato senza maglietta e con gli addominali in bella vista e con accanto la bella Veronica Burchielli che, con la maglia alzata e i pantaloni un po’ calati, ha messo in mostra addominali e basso ventre dando vita allo “scandalo” di inizio anno per parte dei fan di Uomini e donne. E così sui social si legge: “Veronica hai toppato sei volgare” e ancora “Dignità zero non mi sono mai piaciuti” e alcuni rilanciano: “Ma il senso di questa foto”? La prima polemica del 2020 per i fan di Uomini e donne ha preso il via, adesso quando tutti si rimetteranno a tavola per il pranzo di Capodanno magari dimenticheranno lo scatto o, forse, i due protagonisti del trono classico ci regaleranno un bis dopo l’abbuffata (e i commenti dei fan).

