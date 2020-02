Alessandro Zarino e Veronica/ E’ polemica: “Noiosi! Non basta..” (Uomini e donne)

Non si capisce bene il perché ma ci sono alcuni protagonisti del trono classico di Uomini e donne che non riescono ad entrare nel cuore dei fan. Se per certi versi Alessandro Zarino c’era riuscito, per altri non si può dire lo stesso di Veronica Burchielli. In molti non hanno fatto altro che notare che lei sia finita sul trono avendo in testa solo l’ex tronista e che alla fine abbia deciso di rinunciare solo perché presa di mira sui social da chi le dava della falsa. Le polemiche sembrano essere terminate quando i due, dopo aver posato con tanto di albero di Natale, hanno iniziato la loro vita insieme tra foto, dediche e vacanze insieme sulla neve. In molti si sono ricreduti su di loro e rispondendo all’ennesima foto di coppia ha commentato: “sinceramente non vi avrei dato più di 2 gg insieme e invece siete veramenti belli insieme!!continuate così”.

ALESSANDRO ZARINO E VERONICA BURCHIELLI PRESI DI MIRA SUI SOCIAL

Come sempre però c’è il risvolto della medaglia e anche per Alessandro Zarino e Veronica Burchielli è così tanto che i commenti e le polemiche non mancano per via delle loro foto sempre posate e poco “calde” e non in senso di hot visto che da quel punto di vista sembra ci siano, ma dall’amore e dei sentimenti. Dopo l’ultima foto postata proprio da Veronica in cui appare insieme al suo Alessandro tra sorrisi e pose sexy, qualcuno ha scritto: “A me sembrate un po’ freddi, non basta postare foto datate…..comunque in bocca al lupo, per tutto”. Inutile dire che l’utente è stato subito preso di mira ma non ha ottenuto risposta dai diretti interessati, è solo un’impressione o qualcosa non quadra davvero?

