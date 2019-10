Alessandro Zarino ha scelto Veronica Burchielli/ Uomini e Donne: lei ha risposto…

Colpo di scena nella nuova registrazione di Uomini e Donne. È infatti arrivata la prima scelta di quest’anno che, a gran sorpresa, è stata di Alessandro Zarino. Le anticipazioni del vicolodellenews svelano, infatti, che il tronista napoletano ha spiazzato tutti, annunciando, sul finire della registrazione, di voler scegliere. Senza particolari sorprese, visto il percorso fatto finora, la scelta di Alessandro è ricaduta su Veronica Burchielli che, tuttavia, gli ha risposto di No. Ma partiamo dall’inizio. La registrazione parte con la visione della nuova esterna di Alessandro e Veronica. In questa, il tronista ammette di voler conoscere anche altre persone e di non essere ancora pronto a sbilanciarsi definitivamente verso una sola. Questo però spiazza la corteggiatrice.

Alessandro Zarino sceglie Veronica: lei spiazza tutti!

Di fronte a queste parole, Veronica Burchielli lascia lo studio e se ne va, non disposta ad accettare un comportamento simile da parte di Alessandro Zarino. Lui però non la lascia andare via da sola e, anzi, la segue fuori per discuterne. La registrazione continua ma è proprio sul finale che Alessandro fa un annuncio: è pronto a scegliere! Così entrano le fatidiche poltrone rosse e fa entrare Veronica. Il tronista ammette che non è disposto a perderla e a lasciarla andare, probabilmente preoccupato dal fatto che lei ammetta di voler andare via. Così conclude dichiarando che è proprio lei la sua scelta. Il colpo di scena arriva con la risposta di Veronica che proprio non ci sta ad una scelta del genere e gli risponde di no.

