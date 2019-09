Alessandro Zarino/ Il tronista del Trono Classico elimina Sara… (Uomini e Donne)

Alessandro Zarino: Sara, prima eliminazione a Uomini e Donne

Alessandro Zarino si è già reso protagonista della prima eliminazione a Uomini e Donne. Il tronista del Trono Classico ha infatti deciso di non lasciare che Sara rimanga in studio per corteggiarlo. Durante una prima esterna, registrata nei primi giorni di settembre, i due hanno avuto modo di conoscersi e ad Alessandro non sono piaciuti alcuni atteggiamenti della ragazza, oltre che alcune delle sue abitudini. Dettagli che si sono comunque intuiti nel momento stesso in cui il tronista non si è mostrato espansivo nei confronti di Sara, molto più spigliata e pronta al dialogo, arrivando addirittura ad affermare di essere intimidito di fronte a lei. Sono state almeno tre le gocce che hanno fatto traboccare il vaso, prima fra tutti il fatto che Sara beva e fumi. Il tronista infatti non gradisce nessuno dei due vizi e questo lo ha spinto a provare un forte disappunto nei confronti della corteggiatrice. Senza considerare che alla fine dell’esterna, la ragazza si è mostrata già gelosa nei suoi confronti, arrivando persino a dirgli “stai attento sennò ti spezzo le gambe”. Il suo tono era di certo scherzoso, ma come anticipa Il Vicolo delle News, Alessandro ha scelto comunque di eliminarla.

Alessandro Zarino, scontro in arrivo con Giulio Raselli?

Fuoco e fiamme fra Alessandro Zarino ed un altro dei tronisti di Uomini e Donne. Il Trono Classico si prepara a mettere in scena un altro scontro fra titani, visto che il ragazzo e Giulio Raselli condividono alcune corteggiatrici presenti in studio. La prima è Sara, che comunque è stata già eliminata da Zarino, e la seconda è Veronica, ancora indecisa su quale dei due tronisti tenere più in considerazione. La ragazza intanto ha avuto modo di conoscerli entrambi durante un’esterna, anche se non ha mai nascosto di provare fin da subito un forte interesse per Alessandro e meno per Giulio. Durante l’esterna con quest’ultimo, qualcosa scatta nella mente dell’altro tronista, che decide di voler conoscere meglio Veronica in un’esterna. Affermazione che non può che sollevare il disappunto del rivale, che ancora una volta si ritroverà a dover condividere una corteggiatrice con il coetaneo. Non è escluso tra l’altro che la ragazza alla fine possa scegliere Alessandro e scartare Giulio, anche se potrebbe tenere entrambi sulle spine per molto altro tempo ancora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA