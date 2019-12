Alessandro Zarino/ Natale con Veronica Burchielli: “La convivenza…”(Uomini e donne)

E alla fine il regalo più bello ai fan di Uomini e donne arriva proprio da Alessandro Zarino. Il bel tronista ed ex tentatore di Temptation Island, ha preso il posto nello studio del programma di Maria de Filippi con la speranza di trovare l’amore e, alla fine, sembra proprio che il suo desiderio sia stato esaudito. Nonostante il no ricevuto alla scelta, Alessandro ha avuto modo di uscire dal programma con la sua bella Veronica Burchielli con una rocambolesca e insolita scelta che non si vedeva dai tempi di Andrea Cerioli (almeno nel suo primo tentativo), e adesso? Proprio alla Vigilia di Natale, Alessandro si è messo in treno per raggiungere la sua famiglia e la sua Napoli e durante il viaggio ha deciso di rispondere alle domande dei fan rivelando che oggi passerà il Natale con la sua Veronichina che lo raggiungerà in mattinata: “Saremo insieme a Natale e non solo… lasciando intendere che i due passeranno il Capodanno lontano dalle rispettive famiglie, in montagna, dalle foto che ha mostrato nelle storie.

ALESSANDRO ZARINO E VERONICA BURCHIELLI INSIEME A NATALE DOPO UOMINI E DONNE

Ma le rivelazioni natalizie di Alessandro Zarino non si sono fermate qui visto che l’ex tronista ha rivelato anche di aver perso la testa per Veronica rimasto colpito soprattutto dalla sua “semplicità” e pronto a scommettere su di loro anche quando le cose sembravano ormai finite per sempre. Tra le storie, rispondendo alle domande dei fan, si è poi lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore alla sua bella fidanzata con la quale presto, sembra, andrà anche a convivere: “E’ testarda, orgogliosa e permalosa ma questo ci piace”. I loro progetti sono tanti ma per ora il tronista ci ha lasciato con un “Stay Tuned”, il resto lo scopriremo dopo le vacanze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA