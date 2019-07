Alessandro Zarino/ Pronto a un futuro con Jessica? (Temptation Island)

Alessandro Zarino è interessato oppure no a Jessica Battistello? I fan di Temptation Island 2019 si dividono su questo punto anche se in molti sono convinti che il tentatore stia facendo solo il suo lavoro e che lei sia partita in quarta perché stufa del rapporto con il suo Andrea. Una donna che annulla il matrimonio per via di una serie di dubbi può tornare sui suoi passi? Sicuramente non dopo quello che sta succedendo con il bell’Alessandro che in queste settimane si è insinuato nella sua testa come un tarlo offrendole una spalla su cui piangere e poi le coccole giuste al momento giusto. Jessica ha perso da subito la testa per lui tanto che il fidanzato ha chiesto, senza molto successo, un primo falò di confronto. Questo non cambia il fatto che Alessandro non si è mai sbilanciato affermando chiaramente e a favore di telecamere la voglia di avere una relazione con la bella Jessica una volta fuori dal programma, la scaricherà nella nuova puntata?

ALESSANDRO ZARINO POSSIBILE TRONISTA?

Il successo che Alessandro Zarino ha riscontrato presso Jessica Battistello è lo stesso che ha avuto con molte fan di Temptation Island 2019 che non possono far a meno di seguirlo e che, adesso, sperano di non perderlo di vista. In questi giorni si è parlato molto del ritorno in onda di Uomini e donne e della possibilità che proprio lui possa essere uno dei possibili tronisti del programma. Certamente è ancora presto per dirlo visto che Temptation Island ufficialmente (le riprese sono ormai terminate da oltre un paio di settimane) non è ancora finito e quindi c’è la possibilità che lui possa lasciare il programma con Jessica e, quindi, fidanzarsi, ma se così non fosse? Il pubblico è già pronto a pensarlo sul trono a partire da settembre e, ancora prima, nelle prime registrazioni in scena a fine agosto in quel di Roma. Le fan avranno davvero l’occasione di rivederlo?

UNA CARRIERA TRA MODA E FITNESS DI ALESSANDRO ZARINO

Alessandro Zarino è alla sua prima esperienza tv e questo lo rende un candidato perfetto per Uomini e donne. Il giovane, classe 1991, è originario di Napoli e ha 28 anni, l’età giusta per impegnarsi in un trono e in un fidanzamento che possa durare un po’ più di quelli visti in questi ultimi due anni. L’attività fisica e il crossfit sono le sue attività principali visto che è anche istruttore e sui social mostra una serie di allenamenti con i suoi video. A completare il suo fisico statuario ci pensa la sua altezza visto che è alto 1,90 m, è per questo che Jessica ha perso la testa per lui? Alessandro fa il modello nella vita e sa anche cucinare visto che fa spesso il cuoco. Candidato perfetto non solo per le corteggiatrici di Uomini e donne…



