Alessandro Zarino/ “Tornare in Tv? Mi piacerebbe Pechino Express. Sono single ma…”

Che fine ha fatto Alessandro Zarino? È stato uno dei tronisti di Uomini e Donne più apprezzati dal pubblico e la sua storia con Veronica Burchielli ha fatto sognare tanti, anche se si è conclusa dopo poche settimane. Oggi la vita di Alessandro è ricca di impegni e focalizzata su un nuovo ed importante progetto. Ne racconta i primi dettagli al giornalista Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News: “È da un anno che sto lavorando a questo progetto, sto realizzando un po’ tutto quello che ho fatto nella mia vita.” ha esordito Zarino.

Entrando nello specifico ha dunque raccontato: “Io sono stato chef, ho fatto moda, sport per tanti anni, studio all’estero e sto cercando di unire tutto questo in un solo format qui a Napoli. Si tratta di un centro un po’ particolare in cui svolgiamo sport, cercando di portare un po’ di innovazione alla nostra città. In questo centro ho cercato di unire il food ma anche la moda, tutte le mie passioni.”

Alessandro Zarino è dunque impegnato totalmente in questo importante progetto e, quando gli si chiede del possibile ritorno in Tv, lui risponde: “Non sono nato nel mondo della Tv, ho fatto altro. Mi è piaciuto, ho fatto belle esperienze ma io ho sempre fatto altro.” C’è tuttavia un programma al quale gli piacerebbe partecipare: “Pechino Express”. Dal lavoro passiamo all’amore: c’è qualcuno di speciale nel cuore dell’ex tronista? “Al momento sono single. Ho avuto delle frequentazioni ma oggi sono single”, ha tagliato corto, senza regalare alle fan ulteriori dettagli in merito.

