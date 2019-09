Alessandro Zarino, Uomini e Donne/ Da Temptation al trono: “Cerco il vero amore”

Alessandro Zarino è uno dei quattro nuovi tronisti del trono classico di Uomini e Donne. La presentazione ufficiale avverrà questo pomeriggio, a partire dalle 14.45 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. “Ho fatto cose di cui non vado fiero, me le sogno ancora la notte, però ho scontato la mia pena. Sono Alessandro, ho 28 anni e vengo da Napoli”, queste le sue parole nella clip dove racconta – in breve – chi è e cosa cerca. “Sono un ragazzo ambizioso e ho tanta voglia di fare e di riscattarmi. Non ho avuto un passato semplice, ho fatto cose di cui una mamma non va fiera. A 12-13 anni mi sono ritrovato in un mondo che non è proprio quello delle favole. A 12 anni sono stato un anno lontano dalla mia famiglia per vari errori che ho commesso […] La mia rinascita la devo a me e a mia mamma”. A 18 anni è partito per Milano: “Ho incominciato a lavorare nella moda, per vari brand, avevo raggiunto una stabilità economica, avevo tutto. Tutto non era proprio quello che io credevo fosse tutto. Non ero più me stesso. L’unica a farmi capire che ero cambiato è stata la mia mamma”.

Alessandro Zarino, nuovo tronista di Uomini e Donne

Alessandro Zarino dopo Milano ha deciso di lasciare tutto ancora una volta e volare in Australia, per ricominciare da zero. “Mi sono messo alla prova. Ho cominciato a lavorare in una cucina italo australiana, dove adesso sono il primo chef. Ormai il passato è solo un brutto ricordo, non è quello che avevo a Milano, i guadagni saranno diversi, ma non mi importa, perché ho trovato la serenità”. Nonostante il nuovo tronista riveli di avere quasi tutto, cerca la compagna della sua vita per chiudere il cerchio: “Ah, una cosa mi manca, una compagna. Spero di avere una famiglia e di essere il padre, che non ho avuto, per i miei figli, ne vorrei due, un maschio e una femmina. Spero di trovare in questo programma l’amore”. Intervistato tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni invece, ha raccontato di cercare la ragazza giusta per la sua prima vera storia d’amore: “Dopo tante relazioni incasinate, cerco una ragazza tranquilla”, ha svelato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA