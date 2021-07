Alessasndra Mastronardi, morta la cugina a 32 anni/ “Vuoto devastante. Ti prometto..”

Un gravissimo lutto ha colpito Alessandra Mastronardi e tutta la sua famiglia. L’attrice, attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, ha detto addio alla cugina Valentina, venuta a mancare a soli 32 anni. La notizia della morte della cugina di Alessandra Mastronardi era stata data anche dalla cronaca locale campana. Valentina De Icco soffriva di sclerodermia sin dall’adolescenza e, su Instagram, pubblicava spesso foto della sua quotidianità composta anche da piccoli momenti in famiglia, compresi quelli con la cugina Alessandra Mastronardi che le ha detto addio attraverso un lungo messaggio con cui ha espresso tutto il dolore che sta provando in questo momento con la sua famiglia. “Quindi noi adesso senza di te cosa dovremmo fare..?“, scrive l’attrice provando ad esorcizzare il dolore scrivendole delle parole toccanti.

L’addio di Alessandra Mastronardi alla cugina morta a 32 anni

Un dolore grade e inspiegabile è quello che ha colpito Alessandra Mastronardi che, dopo aver condiviso una sua foto, ha provato a dirle addio scrivendole un messaggio dal quale emerge la sofferenza e la rabbia per una scomparsa così prematura. “Tu ora sei libera, tu ora puoi correre felice senza sentire la fatica, tu ora puoi sorridere senza sentirti in imbarazzo, tu ora puoi viaggiare oltre i confini, tu ora puoi tutto! E noi? Che dovremmo fare noi? Che restiamo qui, abbandonati, con questo vuoto che hai lasciato, freddo, improvviso, devastante“, scrive l’attrice consapevole che, insieme alla propria famiglia, dovrebbe provare a seguire l’esempio di forza e coraggio della cugina. “Dovremmo imparare dal tuo esempio, dovremmo godere di ogni attimo della vita, per te. Dovremmo ridere più forte così da farci sentire da te, dovremmo sognare più forte i sogni che non vivrai tu. Dovremmo amare più forte, ballare per te, guardare il mondo e viverlo tutto, per te”, aggiunge. Poi una promessa: “Non oggi però, sangue mio, guerriera della nostra famiglia, perdonami. Lo faremo, te lo prometto, ma oggi il freddo nelle ossa è più forte di tutto“.

