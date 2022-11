Alessia Abruscia, abbandona Il Collegio 7?/ Il suo carattere scontroso l’ha punita

Alessia Abruscia, Il Collegio 7: una serie di dubbi

Alessia Abruscia nelle prime settimane de Il Collegio si è dimostrata scontrosa e brusca con quasi tutti, dai professori ai compagni di viaggio. Anche l’approccio scolastico non è stato positivo arrivando più volte a ricevere richiami sia dai professori che dal dirigente scolastico. Non a caso, nel corso della sesta puntata andata in onda lo scorso 15 novembre ha ponderato seriamente una possibilità clamorosa. Infatti, la ragazza ha manifestato una serie di dubbi particolarmente assillanti in merito al suo futuro all’interno della scuola. Alessia ha preso atto della poca dedizione che riesce a mettere nello studio e nelle ottime lezioni offerte dall’esperienza. Inoltre, lei stessa si è resa conto di non condividere a pieno i richiami ottenuti e di non avere propriamente l’intenzione di modificare alcuni lati del suo carattere che altri ritengono inopportuni. In virtù di tutto questo, ha ancora una volta manifestato la sua volontà di lasciare la scuola visto il poco attaccamento. Fortunatamente però, la sorvegliante si è resa conto della situazione e si è aperta ad un lungo e sentito confronto con la ragazza cercando di convincerla sull’importanza dell’esperienza e su quanto sia ancora in tempo per ottenere quanti più insegnamenti possibili dal percorso e dagli altri collegiali.

Il Collegio 2022, 7a puntata/ Diretta: Elisa resterà a scuola? Visita a Montecassino

Alessia Abruscia abbandona la scuola?

Nonostante le resistenze, pare che Alessia Abruscia sia riuscita a tornare sui suoi passi e per ora ha escluso di abbandonare la scuola de Il Collegio. In ogni caso, dal punto di vista relazionale continua comunque ad essere in difficoltà. Nel corso dell’ultima settimana non vi sono state novità rilevanti in merito ai rapporti di amicizia, risultando ancora troppo distante dall’empatia verso qualcuno in particolare. Il giudizio dei fan della trasmissione continua ad essere molto duro nei confronti di Alessia. Lo scarso attaccamento dimostrato verso tutto il contesto non è visto di buon occhio. Molti infatti concordano sul fatto che dovrebbe abbandonare il collegio dedicandosi ad un percorso di crescita al di fuori del programma. Nel corso della settima puntata potrebbero tornare prepotentemente i dubbi che la attanagliano da diverso tempo, con la possibilità che l’addio alla scuola divenga concreto.

Elisa Angius, Il Collegio 7/ Il web la mette sotto accusa, a rischio espulsione?

Video, Rigori a colpi di rime

LEGGI ANCHE:

Gabriele Rennis, a rischio eliminazione a Il Collegio 7/ Si è salvato all'ultimo ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA