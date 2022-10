Alessia Abruscia, Il Collegio 7/ Il suo carattere brusco e scontroso, ma…

Alessia Abruscia, Il Collegio 7: un carattere forte

Alessia Abruscia ha dimostrato di avere un carattere forte e deciso cosa che però non è sempre producente all’interno de Il Collegio 7. Nel corso della seconda puntata ha infatti dovuto fare i conti con il suo atteggiamento brusco e scontroso ravvisato nella prima settimana di permanenza nella scuola. La giovane ha infatti iniziato l’esperienza praticamente litigando con tutti, dai compagni ai professori. Durante le lezioni ha avuto spesso da ridire in particolare trovandosi in difficoltà con il professor Maggi. Quest’ultimo ha cercato di spiegarle con le buone quanto il suo atteggiamento la metta in cattiva luce non solo con il corpo docenti ma soprattutto con il resto dei suoi compagni.

Beatrice Fumagalli, prof Il Collegio/ "Tempo indeterminato? Per noi giovani è utopia"

Non a caso, nella seconda settimana ha dimostrato di aver compreso il suo errore iniziale provando nel suo piccolo a chiedere scusa sia al docente che ai compagni con i quali aveva avuto degli screzi. In particolare, è stata sottoposta durante le lezioni ad alcuni esercizi volti proprio a darle come insegnamento la tolleranza e l’importanza di rimediare ai propri errori anche semplicemente dimostrandosi dispiaciuta.

Il Collegio: Gabriel Rennis e Elisa Angius sono una coppia/ Ecco le prove...

Alessia Abruscia, ecco perché è più tranquilla

Alessia Abruscia nel corso della seconda puntata de Il Collegio 7 è sembrata decisamente più tranquilla e rilassata. Per lo più si è dedicata nel seguire attivamente le lezioni e nel cercare di intrattenere rapporti più sereni e profondi con gli altri collegiali. Nonostante i primi tentativi, ancora non è riuscita a trovare la giusta intesa con qualcuno dei compagni. L’atteggiamento saccente e presuntuoso messo in evidenza nei primi giorni ha evidentemente allontanato buona parte dei collegiali, ma il tempo per rimediare è ancora lungo. Nel frattempo anche sui social la maggior parte dei commenti sono di duro attacco nei confronti dei comportamenti altezzosi e prevaricatori ostentati nei primi giorni di permanenza nella scuola. Qualcuno però prova comunque a difenderla giustificando il tutto con un carattere semplicemente forte e determinato.

LEGGI ANCHE:

IL COLLEGIO 2022/ Diretta e cast: Mattia Camorani sospeso dal preside (2a puntata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA