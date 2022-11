Alessia Abruscia/ La calabrese lascia Il Collegio 7?

Alessia Abruscia vuole abbandonare Il Collegio 7

Alessia Abruscia è una delle concorrenti de Il Collegio 7. Carattere forte e deciso, sogna di lavorare nel mondo del make-up e il suo ingresso nel docu-reality di Rai2 non e’ passato affatto inosservato. Scontrosa e brusca, infatti, la giovane alunna ha avuto confronti e scontri con quasi tutti i compagni e il corpo insegnanti ricevendo una serie di richiami da parte dei professori e dal dirigente scolastico. Durante la sesta puntata la ragazza ha manifestato una serie di dubbi assillanti in merito al suo futuro all’interno della scuola consapevole di non essere portata per lo studio e il rispetto delle regole.

Non solo, la ragazza e’ cosciente della poca dedizione che riesce a mettere nello studio e nelle lezioni e dopo una serie di richiami da parte dei professori e del dirigente scolastico sembra pronta a lasciare il programma. I suoi dubbi hanno spinto la sorvegliante a confrontarsi con lei per aiutarla a cambiare idea. La sorvegliante, infatti, ha sottolineato quanto questa esperienza sia importante per lei e per ricevere nuovi insegnamenti di vita.

Alessia Abruscia dalla Calabria al docu-reality Il Collegio di Rai2

Ma chi è Alessia Abruscia? Sui social si definisce la calabrese capatosta ed è una ragazza dal carattere forte e deciso. Nonostante abbia soli 14 ha dimostrato sin dal suo ingresso nel programma di Rai2 di avere le idee molto chiare. Il suo motto è “no comment, perché se comment è un brutto comment” che tradotto vuol dire “non ti commento, perché se ti commento ti offendo“.

Nel video di presentazione per partecipare a Il Collegio ha raccontato di essere una ragazza molto sveglia e schietta e di non avere non poche difficoltà a stare zitta. Non solo ha anche sottolineato come non sa mentire e che la sua verità in diverse occasioni l’ha portata a duri confronti. Parlando poi di progetti di vita ha rivelato che sogna di fare l’estetista in modo da unire due sue grandi passioni: il make up e la cura del look.

