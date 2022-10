Alessia Abruscia, Il Collegio 7/ Litiga con professori e collegiali: “Fate schifo!”

Alessia Abruscia, i primi momenti a Il Collegio 7 e il taglio dei capelli

Alessia ha iniziato il suo percorso in collegio serenamente, almeno all’apparenza. Durante la prima cena a Il Collegio 7, tutti hanno applaudito perché è stata l’unica a mangiare i particolarissimi piatti tipici del collegio senza lamentarsi ma pare che l’apprezzamento dei collegiali nei suoi confronti si sia trasformato da lì a poco in astio. Il carattere di Alessia è molto particolare e il suo commento a quella cena era stato: “In realtà non l’ho nemmeno assaporata quella cosa io, l’ho messa in bocca e poi l’ho sputata. Ti pare che lo mangiavo io quello schifo?”.

Samantha, Deborah, Francis, Lucrezia figli Fausto Leali/ Tre mogli e due volte nonno

La parte più brutta dell’esperienza a Il Collegio 7 (il famosissimo taglio di capelli), è arrivato prima di tutti gli altri collegiali. Quest’anno sono stati proprio gli studenti a prendere in mano le forbici e tagliare i capelli dei loro compagni. Prima di iniziare la ragazza aveva preannunciato: “Non tagliateli troppo, già non mi vedo bella di mio”; tra urla e strepiti il nuovo taglio è stato fatto e in realtà non è stato per niente drastico (questo ha lasciato un po’ l’amaro in bocca agli spettatori del programma). Alessia in ogni caso, si è vendicata poco dopo tagliando i capelli di un altro collegiale.

Marta Flavi e Simone Arena, eliminati Ballando con le Stelle/ Salta il ripescaggio...

Alessia Abruscia litiga con tutti a Il Collegio 7: “Me ne vado, fate schifo!”

Alessia Abruscia è una ragazza calabrese di 14 anni, nel suo video di presentazione si è descritta come una ragazza che vuole sempre l’ultima parola e che deve sempre dire quello che pensa e sua madre stessa l’ha definita irascibile; i collegiali se ne sono accorti molto presto. Durante una lezione con il professor Maggi, Alessia ha risposto a tono e lui l’ha definita una persona che tende a darsi arie di superiorità. Quando Maggi le ha detto che a Il Collegio 7 le insegneranno ad essere umile, lei ha continuato a rispondere con tono provocatorio e i commenti dei collegiali non hanno tardato ad arrivare: “Ma cosa rispondi così?”, “Umiltà bambina, umiltà!”.

Gabriel Garko e Giada Lini, Ballando con le stelle/ Giuria impazzita, Lucarelli: "Sei il mio preferito"

Pochi istanti dopo la collegiale ha avuto uno scatto d’ira nei confronti di Apollinaire; lui le aveva detto: “Il mondo non gira intorno a te” e davanti a quelle parole, la ragazza ha totalmente perso il controllo, gli altri hanno provato a spiegarle cosa non andasse nel suo atteggiamento ma lei è scappata via dicendo: “Vabbè io me ne vado, fate schifo!”. Il professor Maggi ha deciso di parlare con lei e di farle capire che dovrebbe mostrare ai suoi compagni la sua dolcezza non il lato scontroso, cosa succederà nella prossima puntata?











© RIPRODUZIONE RISERVATA