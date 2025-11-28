Alessia Antonetti, corteggiatrice di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, fa chiarezza sui rumors sul presunto flirt con Raul Dumitras.

Il trono di Ciro Solimeno è appena cominciato ma già spuntano segnalazioni sulle sue corteggiatrici. Al centro dei rumors sul web ci sono quelli intorno ad Alessia Antonetti, popolare tiktoker che ha deciso di provare a cercare l’amore in tv partecipando a Uomini e Donne per corteggiare Ciro Solimeno, ex fidanzato di Martina De Ioannon che sarebbe indirettamente legata alla stessa Alessia. La presenza della tiktoker tra le corteggiatrici di Ciro ha scatenato la curiosità del pubblico che ha così scoperto come Alessia sia un’amica della stessa Martina.

L’intreccio, tuttavia, non finirebbe qui perché secondo alcune segnalazioni, pare che Alessia abbia avuto anche un flirt con Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina che il pubblico ha conosciuto durante la partecipazione a Temptation Island. Secondo alcune segnalazioni raccolte da Lorenzo Pugnaloni, Alessia sarebbe stata pizzicata insieme a Raul dopo la fine della storia tra quest’ultimo e Martina. Tuttavia, nelle scorse ore, Alessia ha deciso di rompere il silenzio svelando la verità.

Alessia Antonetti: tutta la verità su Raul Dumitras e Martina De Ioannon

Le segnalazioni su Alessia Antonetti sono diventate immediatamente virali portando il pubblico a criticare la scelta di accettare, tra le corteggiatrici, anche tiktoker popolari. Inoltre, il presunto legame di Alessia con Raul Dumitras e di, conseguenza, con Martina De Ioannon con cui Ciro è stato fidanzato per mesi, ha scatenato una serie di polemiche.

Decisa a vivere serenamente l’avventura nel dating show di canale 5, Alessia ha deciso di rompere il silenzio smentendo qualsiasi legame con Raul. su tik Tok, diversi utenti le hanno chiesto delucidazioni su tutte le voci che stanno circolando e lei, rispondendo ad un utente, ha smentito di aver avuto una relazione con Raul sperando di mettere fine a tutti i rumors. Tutte queste voci, tuttavia, potrebbero rendere difficile il suo percorso nel programma di Maria De Filippi.

