Nuova corteggiatrice di Ciro Solimeno a Uomini e Donne è l’ex di Raul Dumitras? Alessia Antonetti chiarisce tutto.

Dopo che Ciro Solimeno è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne, ecco che iniziano le prime polemiche e i primi dettagli da chiarire. L’ex fidanzato e corteggiatore di Martina De Ioannon è il protagonista assoluto delle nuove puntate, e tra le nuove corteggiatrici che si sono presentate con lui spunta anche Alessia Antonetti, famosa TikToker conosciutissima sui social.

Come volevasi dimostrare, non appena i fan hanno scoperto che lei sarebbe stata in trasmissione come corteggiatrice di Ciro Solimeno, ecco che sono spuntate diverse segnalazioni su Alessia Antonetti, in particolare la presunta malafede della ragazza nei confronti del tronista: in base ad alcune voci sul web, Alessia non sarebbe interessata a Ciro ma sarebbe scesa per lui solo per seguire i consigli della sua agenzia. Oltretutto, pare che i due frequentino la stessa palestra a Roma, e che quindi si conoscano già. Ma non è tutto, tra le segnalazione si parla anche di un presunto rapporto con Raul Dumitras.

Alessia Antonetti smentisce rapporto con Raul Dumitras: “Se vi piace credere così ok…”

Nelle ultime ore sono circolate anche altre voci su Alessia Antonetti. Pare che la ragazza abbia frequentato anche Raul Dumitras, ex si Martina De Ioannon, tanto che sui social hanno iniziato a circolare diversi video che li ritraggono insieme. Dopo l’uscita della clamorosa segnalazione Alessia è intervenuta sui social dicendo la sua sul rapporto con Raul: “NO, io e questa persona NON SIAMO MAI stati insieme, poi se vi piace credere così ok. La mia smentita l’avete scritta qui in grassetto“