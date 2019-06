Alessia Bausone/ Video “Per due settimane ho chattato con Mark Caltagirone”

Che cosa c’entra Alessia Bausone nello scandalo Pamela Prati Gate? In diverse occasioni l’esponente del PD è stata associata alla truffa messa in atto grazie al profilo fake di Mark Caltagirone, il famoso finto fidanzato di Pamela Prati. Sappiamo ormai già da tempo grazie alle inchieste di Dagospia che dietro questa bomba gossip in realtà potrebbe esserci molto di più. A partire dal coinvolgimento del mondo della politica, una delle trappole che sarebbero state messe in atto da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo per ricattare diversi volti noti dei partiti italiani. A differenza delle ragnatele intessute attorno a vip come Alfonso Signorini e Manuela Arcuri, in questo caso si parla di eventi piuttosto recenti. Tutto risale al gennaio dell’anno scorso, spiega la Bausone durante un’intervista rilasciata a Mattino Cinque. “Venni contattata da questo profilo Marco Caltagirone. Iniziò a chiedermi l’amicizia e a chattare con me“, svela spiegando di come sia iniziato l’ennesimo vortice. Anche in questo caso gli elementi rivelati nel corso dei contatti virtuali dal fantomatico imprenditore romano, riguardano il figlio Sebastian. In questo caso però non si tratta di un bambino che Caltagirone intendeva prendere in affido con la Bausone, ma del minore che gli era già stato affidato grazie al rapporto con Wanda Ferro. Tutte menzogne come sappiamo già, ma utili per un unico obbiettivo: screditare la politica dei Fratelli d’Italia, rivale all’epoca proprio della Bausone. Per avvallare la tesi che non fosse idonea al ruolo materno, Caltagirone la “descrisse come una madre anaffettiva nei confronti del figlio malato di tumore alle corde vocali“. La stessa malattia rispuntata oltre un anno dopo durante il rapporto fra Mark e Pamela Prati. Anche in questo caso si parla del piccolo Sebastian, che grazie alle rivelazioni della madre naturale a Live – Non è la d’Urso si è scoperto essere un baby attore.

Alessia Bausone tra Mark Calatagirone e Wanda Ferro

“Ha cercato una connessione empatica“, evidenzia Alessia Bausone parlando per la prima volta del suo incontro in chat con Marco Caltagirone. Il modus operandi è quello ormai consolidato grazie alle numerose testimonianze: ottenere delle informazioni sensibili sulla preda di turno ed allo stesso tempo parlare di una situazione familiare complessa, oltre che di una condizione economica di immensa ricchezza. Il primo approccio con la politica si basa anche sulla forte attenzione che Caltagirone prestava al mondo femminile, anche e soprattutto in ambito lavorativo. Un punto in comune con l’esponente del PD, che da sempre lotta per ottenere un trattamento paritario per le donne. Qualcosa però cambia quando il finto imprenditore inizia a parlare di Wanda Ferro, ma senza fare il suo nome in via diretta. Vuole invece che sia la stessa Bausone a indovinare chi sia questa promessa sposa che non vuole più come moglie. “Tentava, in questa chat durata due settimane, di delegittimarla, di parlarne male, di usare mezzucci che io combatto quotidianamente“, sottolinea in una lunga intervista a Mattino Cinque. Il rapporto fra Marco Caltagirone e la Ferro stava quindi per crollare, anche per via della stessa politica. La deputata si stava per candidare e per scegliere di schierarsi con Fratelli d’Italia. L’imprenditore fake però non si limita a tessere la ragnatela per la Bausone, tanto da posare gli occhi su una sua amica attrice di Catanzaro, che inviterà nei giorni successivi al ristorante Casanova. “Ma lì ad aspettarla c’erano Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo“, specifica la politica. Il tutto per ottenere un contratto a favore della Aikos Management, l’agenzia delle due donne. In contemporanea però Marco, nel febbraio/marzo dell’anno scorso, viene colpito da un infarto e sparisce. Il cellulare in quest’occasione viene affidato a Donna Pamela, mentre l’imprenditore verrà rispolverato per le finte nozze con Pamela Prati. Clicca qui per guardare il video di Alessia Bausone.

