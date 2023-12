Alessia Bottiglia, ex Temptation Island: “Mirko gioca con la sua popolarità”/ “Perla è ancora innamorata…”

Grande Fratello 2023, il parere di Alessia Bottiglia sul rapporto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Come spesso accade, le dinamiche del Grande Fratello non interessano unicamente i protagonisti del reality e i suoi appassionati. I temi con i rispettivi protagonisti agitano il parere altrui chiamando in causa anche volti che, per vie traverse, posso aggiungere ulteriori considerazioni e pepe alla vicende in essere. L’ultima ad aver espresso la propria opinione sugli ultimi accadimenti è stata Alessia Bottiglia, ex concorrente di Temptation Island con Perla Vatiero, intervenuta a Radio Radio in collegamento telefonico con Licia Casagrandi.

L’intervento di Alessia Bottiglia è stato chiaramente rivolto al tema più discusso delle ultime settimane: il rapporto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. L’ex volto di Temptation Island conosce bene la concorrente ed ha per questo offerto alcune considerazioni degne di nota nella chiacchierata – pubblicata sui social – con Licia Casagrandi. “Mirko e Perla? Penso che siano molto innamorati ma lui lo è più di sé stesso. Lui sta guardando più ai suoi interessi, è come se tira il sasso e nasconde la mano…”.

Alessia Bottiglia e il retroscena su Perla Vatiero prima dell’ingresso al Grande Fratello 2023

In collegamento telefonico con Licia Casagrandi a Radio Radio, Alessia Bottiglia – ex Temptation Island – ha avvalorato ulteriormente la sua tesi in riferimento al rapporto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, focalizzandosi in particolare sugli ultimi comportamenti del primo. “ Mirko in questo momento sta usando anche quella che è la sua popolarità, se ne sta anche un po’ troppo vantando. Come ha detto lui in una diretta: ‘Io non sto facendo il piacione, io piaccio’, ci sta giocando molto su questa cosa”.

Alessia Bottiglia – sempre in collegamento telefonico con Radio Radio – ha svelato un particolare retroscena su Perla Vatiero: “Io e Perla ci siamo sentite due giorni prima che entrasse al gf, le ho fatto un in bocca a lupo e le ho mandato un messaggio in privato. Sta mettendo in pratica quello che le ho detto, ma non posso dire cosa. Era un messaggio lungo, il succo era: segui il tuo cuore e metti da parte l’orgoglio”. Avviandosi verso la conclusione della chiacchierata, l’ex volto di Temptation Island ha aggiunto: “Gli occhi parlano, lei è stata la mia compagna di stanza e di letto a Temptation Island. Io mi auguro che lei vinca, ha il carattere per farlo”.











