Alessia Cacciotti Navarro, moglie Pino Insegno/ “Il nostro è un amore coronato anche dai nostri due figli”

Alessia Cacciotti Navarro è la seconda moglie di Pino Insegno. L’incontro tra i due è avvenuto sul set del film “Un marito per due”. Qualche anno dopo i due hanno deciso di sposarsi. Nel 2012 il matrimonio con un bellissima cerimonia celebrata nella Saletta Rossa del Campidoglio alla presenza di Gianni Alemanno. Dal loro amore sono nati due figli: Alessandro nato nel 2014 e Valerio nel 2019 Ma chi è la moglie di Pino Insegno? Classe 1979, Alessia è nata a Cori e lavora come attrice teatrale e doppiatrice. Dopo aver conseguito una laurea in antropologia, Alessia ha cominciato a lavorare nel mondo del cinema.

Intervistata da Sikania, la moglie di Pino Insegno ha dichiarato: “ho sempre avuto la passione per la recitazione fin da bambina. Fin da piccola, infatti, mi sono sempre cimentata con la recitazione e con i teatrini. Crescendo, ho maturato questa scelta e dopo un percorso di studio e di formazione ed ho cominciato a lavorare su dei palchi veri e propri. Ho iniziato facendo gavetta fino ad approdare a teatri meravigliosi. Proprio tramite il teatro, ho conosciuto Pino e da lì le nostre strade si sono unite”.

Alessia Cacciotti Navarro sull’amore per Pino Insegno

Alessia Cacciotti Navarro e Pino Insegno sono innamorati più che mai. Un amore che prosegue a gonfie vele con l’attrice che parlando del legame con il conduttore ha detto: “siamo una coppia normale come tutte le altre coppie, con alti e bassi. Il nostro è un amore coronato anche dai nostri due figli. Dal punto di vista umano, gli do un 9 perché c’è sempre da migliorare. Per quanto riguarda l’aspetto professionale, invece, è un grandissimo animale da palcoscenico. Sa fare alcune cose che io non so fare e viceversa. L’unica pecca potrebbe essere quella che è meno preciso e meno progettuale rispetto a me. Anche in questo caso, c’è da migliorare questo aspetto”.

Pino Insegno, invece, parlando della compagna di vita ha detto: “io e lei siamo all’opposto su tutto. Lei è della Roma, è un segno d’Aria, navigatrice, laureata in Antropologia. Mi ha insegnato a educare i miei figli, anche i primi due che sono cresciuti con noi. È anche una splendida attrice e una splendida mamma”.











