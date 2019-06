ALESSIA CALIERNO/ La tentatrice: “Borriello è il mio preferito” (Temptation Island)

Alessia Calierno è una tentatrice di Temptation Island 2019. L’imprenditrice è pronta a mettersi in gioco nella nuova edizione del programma estivo di successo condotto da Filippo Bisciglia da lunedì 24 giugno in prima serata su Canale 5. Una cosa è certa: Alessia non passerà affatto inosservato all’interno del villaggio dei fidanzati. Basta vedere le foto pubblicate sul suo seguitissimo profilo Instagram per rendersene conto. Classe 1985, Alessia è nata a Napoli città a cui è legatissima. Di professione è una imprenditrice: nel 2009, infatti, ha deciso di lanciarsi nel settore e-commerce con il brand di moda Glamour Shop. La moda è naturalmente una delle sue grandi passioni, ma non solo. Alessia è una donna sportiva, attenta all’aspetto fisico e amante dei tatuaggi.

Alessia Calierno a Temptation Island 2019

Imprenditrice di sé stessa, Alessia Calierno ha lanciato dieci anni fa un negozio di shopping online pensato per tutte le donne alla ricerca di articoli alla moda, ma a prezzi accessibili a tutti. Intervistata da Bzona.it, la donna ha raccontato: “la mia azienda nasce nel 2009, dall’idea di unire la mia passione per la moda al mio spiccato intuito per le nuove tendenze. Glamour Shop è stato uno dei primi negozi in Italia a vendere on-line acquisendo nel giro di pochissimo tempo clienti ovunque, diventando un punto di riferimento per tutte le donne alla ricerca dell’outfit di tendenza ad un prezzo concorrenziale. il mio segreto è proporre sempre un concetto di stile mai banale”. Non solo, Alessia ha parlato anche delle sue passioni tra cui lo sport: “amo fare sport da sempre, ho praticato qualsiasi disciplina.. nuoto, pallavolo, ginnastica artistica, pattinaggio, basket, danza”.

Alessia Calierno: “Borriello resta il mio preferito”

La bella tentatrice di Temptation Island 2019 è single, requisito fondamentale per partecipare al programma, ma parlando di uomini i suoi preferiti restano i tipi scuri e mediterranei. A Bzona.it, infatti, ha dichiarato: “il mio tipo ideale.. sarò anche scontata ma Borriello resta il mio preferito!!”, ma non disdegnerebbe un invito a cena da Ronaldo “se non fosse un giocatore della Juve “! Alessia Calierno ha poi parlato dei suoi followers; su Instagram sono ben 129 mila a seguirla, un numero destinato a salire dopo la partecipazione al programma di Canale 5. “I miei followers oramai fanno parte della mia vita, condivido con loro la mia quotidianità” ha detto l’imprenditrice che racconta: “forse il mio segreto è la mia disponibilità.. su Instagram sono diventata “l’amica di tutte” mi chiedono consigli di qualsiasi genere, mi confidano qualsiasi cosa. Essere stimata da tantissime Donne mi gonfia il cuore d’orgoglio..”. Infine parlando di calcio da vera napoletana la sua squadra del cuore non poteva che essere…”sono tifosissima del Napoli.. spero che il prossimo campionato ci regali le soddisfazioni che meritiamo!!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA