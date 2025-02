Periodo difficile per Alessia Cammarota. La corteggiatrice di Uomini e Donne è in crisi con Aldo Palmeri, e stavolta è ufficiale. Gli haters online che sono sempre stati dalla parte di lui hanno iniziato a farsi sentire e l’hanno presa di mira attaccandola su una delle cose più delicate della sua vita, il suo essere mamma. Quindi, oltre ad un matrimonio vicino alla rottura, Alessia Cammarota si ritrova a dover fronteggiare anche i follower online che la stanno attaccando con insulti pesantissimi.

“Mamma che mostro, menomale che è consapevole di esserlo. Mi pare abbia dei figli, peccato, poveri bambini, con una madre del genere”. Questo è quello che si legge online da parte di un utente anonimo, e lei non ha voluto fare orecchie da mercante. Così, ha deciso di mostrare a tutti la frase sgradevole replicando e affrontando a muso duro le terribili parole che è costretta a leggere sui suoi social. Andiamo subito a scoprire cos’ha scritto Alessia Cammarota, nonchè uno dei personaggi più influenti e famosi dopo Uomini e Donne.

Alessia Cammarota, la replica agli haters: “Sarò anche un mostro ma…”

Non si è fatta attendere la replica di Alessia Cammarota, che è stata attaccata online per il suo ruolo di madre. Dopo aver postato il commento pieno di insulti, ha voluto rispondere a sua volta. “Sarò anche un mostro, ma non credo che essere brutta mi renda una cattiva madre o renda i miei figli meno fortunati”, ha scritto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Poi ha continuato così: “I miei figli ricorderanno gli abbracci, i baci, i nostri momenti insieme. E questo è quello che conta”. Insomma, con grande garbo la moglie di Aldo Palmeri non è rimasta in silenzio.

Prosegue intanto la crisi con il marito conosciuto a Uomini e Donne. Le prime notizie a riguardo erano apparse appena dopo Natale, e a confermare il tutto sono le foto di coppia che non compaiono più ormai dal 19 dicembre 2024. Un segno chiaro che qualcosa tra di loro non sta andando bene. A sommarsi a questo, le parole della stessa Alessia Cammarota che a inizio anno ha voluto dare spiegazioni sul suo lavoro di influencer e sulla sua sparizione improvvisa e continuativa sui social. In quell’occasione aveva spiegato di star vivendo un periodo difficile con Aldo Palmeri, anche se oggi rispetto alla relazione non si sa ancora nulla.