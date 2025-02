Alessia Cammarota e Aldo Palmeri: i segnali di una presunta crisi

Ormai da diverse settimane si parla di una presunta crisi coniugale in corso tra Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, due amatissimi ex protagonisti di Uomini e donne. La coppia ha fatto sognare numerosi fan con la loro storia d’amore sbocciata ormai oltre dieci anni fa proprio nel dating show condotto da Maria De Filippi; era il 2014, lui tronista e lei corteggiatrice, e al momento della scelta i loro destini si sono uniti senza mai più separarsi.

Dopo la partecipazione al programma, la coppia ha coronato la loro storia d’amore con la celebrazione del matrimonio e con la nascita di 3 figli. Tutto sembrava essersi incastrato alla perfezione in questo lungo decennio d’amore, tuttavia proprio nell’ultimo periodo le cose sarebbero drasticamente cambiate e si parla di una presunta crisi, mai del tutto confermata dai diretti interessati.

Alessia Cammarota “defollowa” Aldo Palmeri da Instagram: la mossa social

Sono numerosi gli indizi, disseminati soprattutto sui social, che lascerebbero intendere una presunta crisi in corso tra Alessia Cammarota e Aldo Palmeri. A cominciare dalla sempre più misteriosa assenza dell’ex corteggiatrice dai social; un aspetto notato dai fan e che ha fatto storcere il naso, dal momento che lei è sempre stata piuttosto attiva online e ha costruito una carriera da stimata influencer. Inoltre, poche settimane fa, la stessa Alessia era intervenuta per mezzo social: “Non sto vivendo un gran bel periodo, ho bisogno di tempo…”.

Ora, invece, gli occhi attenti del web hanno individuato un nuovo indizio che potrebbe confermare la rottura: Alessia avrebbe infatti smesso di seguire Aldo su Instagram, lui invece continuerebbe ad averla ancora tra i suoi followers. Una mossa scovata dal popolo social e che potrebbe rappresentare la conferma di un periodo estremamente delicato nella loro vita di coppia. Entrambi non si sono ancora apertamente esposti a tal riguardo, né confermando né smentendo, ma i loro fan temono che l’idillio d’amore possa essersi seriamente incrinato.