Alessia Cammarota e Aldo Palmeri/ La verità sulla precedente gravidanza interrotta

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota: la gioia del terzo figlio e la precedente gravidanza interrotta

Già genitori di Niccolò e Leonardo, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota aspettano il terzo figlio. Una grande gioia per la coppia nata nello studio di Uomini e Donne e che continua ad essere molto seguita sui social. La gravidanza è arrivata dopo un periodo molto buio per l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. In precedenza, infatti, Alessia ha vissuto l’esperienza più difficile per una donna ovvero l’aborto. La Cammarota, sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne, per la prima volta, ha svelato il motivo dell’interruzione di gravidanza.

Alessia, infatti, ha raccontato di aver dovuto ricorrere all’aborto terapeutico. Per la giovane mamma è stata una scelta davvero difficile da prendere e affrontare e il suo è un racconto davvero toccante.

Alessia Cammarota svela il motivo dell’interruzione di gravidanza

Non è stato facile per Alessia Cammarota decidere di ricorrere all’aborto terapeutico. Una decisione che ha preso insieme al marito Aldo Palmeri quando, in seguito a tutti i controlli, ha scoperto che il bambino che portava in grembo era affetto da una grave malformazione incompatibile con la vita. Alessia, così, ha dovuto decidere se portare avanti la gravidanza mettendo anche a repentaglio la propria vita con il rischio di lasciare orfani i suoi bambini o interrompere la gravidanza.

Con un grande dolore nel cuore, la Cammarota ha scelto la di interrompere la gravidanza. Dopo aver affrontato un periodo difficile, Alessia è poi rimasta nuovamente incinta annunciando la gravidanza solo dopo diversi mesi dopo aver avuto la sicurezza che tutto sarebbe andato per il meglio.

