Alessia Cammarota incinta: terzo figlio da Aldo Palmeri/ Ex Uomini e Donne commuove…

Alessia Cammarota incinta del terzo figlio

Alessia Cammarota commuove tutti i fan annunciando di essere incinta del terzo figlio. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, sposata con Aldo Palmeri, conosciuto all’interno del programma di Maria De Filippi, già mamma di Niccolò e Leonardo, con una foto e una serie di storie pubblicate su Instagram, ha annunciato di aspettare un bambino. Nella foto, Alessia indossa un vestito bianco e si lascia immortalare di profilo mostrando l’evidente pancino. Tra le storie, invece, racconta quella che è una storia che ha emozionato tutti i fan della Cammarota che la seguono da anni con tantissimo affetto.

La gravidanza, infatti, è arrivata dopo un periodo difficile per Alessia e Aldo Palmeri. La coppia, infatti, aspettava già un bambino qualche tempo fa, ma purtroppo, quel bambino non è mai nato “perché incompatibile con la vita”, ha raccontato Alessia tra le lacrime. Quel dolore ha spinto la coppia a non arrendersi e ad allargare ancora la famiglia.

L’annuncio di Alessia Cammarota

Emozionata e con le lacrime, Alessia Camamrota racconta ai followers una storia che ha preferito scrivere per essere sicura di poter esprimere tutte le proprie emozioni. Ripercorrendo quello che è stato l’ultimo periodo della sua vita, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne non trattiene la commozione.

“Così a quella mamma non rimase che prendere tutto il coraggio che aveva dentro e affrontare tutto. Cinque giorni per indurre un parto che proprio non voleva iniziare. Pianti, solitudine e tanta disperazione, ma l’unica soluzione era quella là. Non poteva mica rischiare la sua vita, c’erano due pargoletti che l’aspettavano e avevano tanto bisogno di lei. Tutto finì, erano le due di notte. Quella mamma non voleva altri figli, il dolore era troppo grande”, racconta ricordando il momento in cui ha perso il bambino che aspettava. Quel dolore, poi, si è trasformato in amore ed oggi Alessia è pronta ad avere un altro figlio.

