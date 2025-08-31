Alessia Cammarota racconta ai follower di Instagram il suo piccolo incidente: "Indovinate chi si è fratturata un dito ieri sera?"

Alessia Cammarota di Uomini e Donne su Instagram: “Mi sono fratturata un dito”

Ricordate Alessia Cammarota di Uomini e Donne? L’ex corteggiatrice sta vivendo un momento non proprio sereno in queste vacanze estive, dopo il piccolo incidente con cui ha dovuto fare i conti ieri sera. Non è ancora chiaro cosa sia successo ma in una storia Instagram, la classe 1992 ha mostrato una foto in cui mostra una fasciatura al piede. “Indovinate chi ieri sera si è fratturata un dito?”, domanda con un velo di ironia al pubblico dei social. Alessia non è entrata nel dettaglio di ciò che è successo ma ha fatto capire chiaramente di non essere felice per questo piccolo incidente.

Quando sono le nuove registrazioni di Uomini e Donne?/ Svelate le date, anticipazioni e retroscena

Non potrebbe essere diversamente, d’altronde. Per la Cammarota si tratta di un bel disagio, ma non possiamo che augurarle una pronta guarigione. Intanto cresce l’attenzione del gossip riguardo la sua storia d’amore con il compagno Aldo Palmeri, con cui dopo la crisi e la rottura sembra essere tornato il sereno.

Lorenzo Riccardi e Claudia, scelto il nome (doppio) del secondo figlio/ Annuncio dell'ex di Uomini e Donne

Alessia Cammarota, è tornato il sereno col in compagno Aldo Palmeri?

Il gelo all’interno della coppia, a quanto pare, non si è protratta più di tanto. Nelle scorse settimane era stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica a parlare di un riavvicinamento tra i due. “Sono di nuovo inseparabili. Fonti vicine a loro me l’hanno confermato, e anche al matrimonio di alcuni amici non si sono staccati un attimo”, aveva detto Rosica.

Si vocifera che a causare la fine della loro storia fossero alcuni tradimenti ripetuti da lui, ma Aldo aveva smentito tutto, dicendo di aver sbagliato una sola volta e otto anni fa. Oggi, dunque, le nuvole sembrano essersi definitivamente dissipate per la coppia. L’unico problema, non da poco, è il dito fratturato di Alessia.

Flavio Ubirti senza barba e con look acqua e sapone/ Com'era il tronista di Uomini e Donne