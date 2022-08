Alessia Cammarota: problemi di salute?/ L’ex Uomini e Donne: “Sarò più tranquilla…”

Alessia Cammarota si racconta ai fan

Alessia Cammarota è una delle corteggiatrici più amate della storia di Uomini e Donne. Il suo amore con Aldo Palmeri che ha poi sposato e con cui ha avuto due figli, ha fatto e continua a far sognare. Alessia, per amore di Aldo, si è trasferita a Catania dove ha avviato un’attività imprenditoriale. Presente sui social, pur essendo molto schiva e riservata, la Cammarota condivide diversi momenti della sua vita. Spesso, inoltre, risponde alle domande dei fan attraverso l’apposita funzione Instagram ed è ciò che ha fatto nelle scorse ore come riporta il portale Gossip e Tv.

Soraia Ceruti e Luca Salatino si sposano dopo Uomini e Donne?/ Spunta un anello...

Alessia ha deciso di confidarsi con i fan che le hanno rivolto una serie di domande a cui ha provato a rispondere. “Sei più serena riguardo la tua situazione personale?”, è stata la domande che le ha posto una fan e a cui l’ex corteggiatrice ha risposto tranquillamente.

Alessia Cammarota: “Sarò più tranquilla dopo il primo controllo”

Alessia ha risposto con assoluta sincerità alla domanda della fan, come si legge su Gossip e Tv, spiegando che a settembre, dopo il primo controllo, riuscirà ad essere sicuramente più tranquilla. “Sono più serena. Sicuramente lo sarò ancora di più a settembre, dopo il primo controllo. Ma la verità è che la mia non è preoccupazione, sono arrabbiata…Ma cerco di ripetermi quotidianamente che c’è di peggio e che questa è una cavolata”, è stata la sua risposta.

Uomini e Donne anticipazioni: torna l'ex di Ida Platano?/ Spunta l'indiscrezione...

Qualcuno, però, ha provato a saperne di più scrivendo: “Non farci stare in pensiero, dicci qualcosa del problema che hai”, ma Alessia ha preferito non sbottonarsi concludendo così – “Ragazze, non è niente davvero! Solo non mi va di parlarne… Ripeto, non c’è da preoccuparsi”.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne, perché Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati?/ I motivi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA