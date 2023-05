“Alessia Cammarota sembri incinta solo tu”/ L’ex Uomini e Donne reagisce così

Alessia Cammarota: l’attacco degli hater

Alessia Cammarota è sempre molto attiva sui social dove, oltre a mostrare la sua vita di mamma e moglie di due bambini che, presto, accoglieranno un fratellino, risponde spesso alle domande dei fan sempre molto curiosi. Tuttavia, tra una domanda e un’altra di un ammiratore, non mancano mai anche le domande degli haters e, così, nelle scorse ore, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata accusata di tirarsela troppo. Un’osservazione di fronte alla quale la moglie di Aldo Palmeri non è rimasta in silenzio rispondendo in modo perfetto.

Maria Laura De Vitis "Luca Daffrè e Alessandra? Peccato per lui"/ "Meritava l'amore…"

“Te la tiri troppo e adesso che si di nuovo rimasta incinta sembra che sia solo tu incinta”: questa l’osservazione ricevuta dalla Cammarota che, tuttavia, non è rimasta in silenzio, ma ha deciso di rispondere alla signora in questione.

La replica di Alessia Cammarota

Schietta e diretta come sempre, Alessia Cammarota che è incinta del terzo figlio, ha pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram la domanda ricevuta rispondendo senza filtri. “Lo so signora, sono tanti anni che mi porto dietro questo brutto difetto e si figuri che la prima volta che me l’hanno detto risale alle elementari o ancor prima, non lo ricordo benissimo. E oggi ho quasi 32 anni quindi sono dei brutti difetti che uno si porta dietro da una vita”, le parole dell’ex Uomini e Donne.

Soraia Ceruti in lacrime dopo rottura con Luca Salatino/ "Ho bisogno di ritrovarmi"

Poi ha concluso così: “Ma va! Io pensavo davvero di essere l’ultima donna sulla faccia della terra a procreare. Davvero non è tutto nelle mie mani? Non dipende da me? Mannaggia», ha risposto Alessia Cammarota.

LEGGI ANCHE:

Cristian Gallella di Uomini e Donne felice con Sofia Oranges/ "Sei unica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA