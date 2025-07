Tra i volti di Temptation Island 2025 che hanno attirato l’attenzione del pubblico c’è anche quello della tentatrice Alessia. Ma, chi è esattamente? Alessia ha 24 anni e viene da Napoli. Nella vita, frequenta la facoltà di psicologia e il suo sogno è quello di aprire uno studio professionale tutto suo. Difatti, ha raccontato di aver sempre avuto un talento naturale nell’ascoltare gli altri e comprendere i loro problemi. Inoltre, ama viaggiare e conoscere nuove persone.

Un suo tratto particolare sono i suoi numerosi tatuaggi, tra i quali spicca uno sul petto che raffigura la dea egizia Nefertiti, la quale rappresenta il potere femminile. “Amo le donne“, ha detto, spiegando il significato del tatuaggio. Fino ad ora, Alessia sembra aver trovato affinità con il fidanzato Marco, con il quale ha fatto il suo ingresso nel villaggio. Marco ha deciso di partecipare al reality insieme alla fidanzata Denise, alla quale è legato da quattro anni.

Alessia, chi è la tentatrice di Temptation Island 2025: la conoscenza con Marco

La storia di Marco e Denise è stata segnata da un tradimento da parte di lui, avvenuto quando stavano insieme da solo un anno. Tuttavia, Denise ne è venuta a conoscenza solo adesso e, da allora, non riesce più ad avere fiducia in lui. L’esperienza a Temptation Island 2025 rappresenta per loro un bivio per capire se è il caso di ricostruire la loro relazione o se, invece, è arrivato il momento di chiudere definitivamente. Nel frattempo, Marco sembra aver fatto già conoscenza con la tentatrice Alessia e non resta che seguire le prossime puntate di Temptation per capire come si evolverà la loro conoscenza.