Alessia Costantino fidanzata Davide Silvestri/ Dentro la casa mi sarei scontrata con…

Ai microfoni di Casa Chi è intervenuta anche Alessia Costantino, fidanzata di Davide Silvestri che ha commentato la reazione del concorrente dopo aver scoperto di non essere stato votato dal pubblico come il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip 2021 commentando anche la sua reazione nei momenti subito dopo in cui ha confessato di trovare il gioco falsato in cui Delia Duran potrebbe vincere il reality.

Alessia Costantino ha ammesso di essere rimasta stupida dal risultato del televoto e in merito alle sue dichiarazioni dopo il televoto ha detto: “È stato un momento a caldo. Credo sia un po’ arrabbiato e un po’ deluso perché la storia Delia, Alex e Soleil ha appassionato il pubblico italiano e per questo motivo ha deciso di portare avanti la donna”.

Alessia Costantino, ha confessato come Davide Silvestri abbia bisogno di momenti di tristezza per ricaricare e ripartire, ammettendo di voler salutare il fidanzato dalla porta rossa per dirgli: “Oramai siamo al traguardo e di spingere con le sue ultime forze perché sappiamo quello che ci siamo detti e non deve perdere di vista il suo focus e lui è comunque un vincitore, come persona e come concorrente”.

Davide Silvestri all’interno della casa è stato molto apprezzato da tuti gli altri concorrenti, soprattutto per il suo carattere tranquillo che non si arrabbia con nessuno anche se, a causa di questo suo carattere non riesce ad emergere tanto durante le puntate perchè non è autore di scontri o litigi con gli altri concorrenti della casa.

La ragazza successivamente, ha espresso il suo parere su alcuni concorrenti della casa, rivelando con quali dei concorrenti lei all’interno della casa avrebbe potuto avere qualche discussione: “Dai modi che ho visto, mi sarei un po’ scontrata per le mancanze di rispetto che hanno avuto nell’aiutarsi nelle faccende. Anche se non avrei cercato uno scontro, sono come Davide, perchè non porta a nulla”.



