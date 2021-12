Alessia Costantino, fidanzata Davide Silvestri/ Quella “promessa” nella casa…

Alessia Costantino è la fidanzata di Davide Silvestri. L’abbiamo conosciuta nelle scorse settimane, quando è entrata nella casa del Grande Fratello VIP per una sorpresa al suo compagno, che si è commosso vedendola dopo tanto tempo. In una chiacchierata con Alfonso Signorini, Davide Silvestri aveva ammesso di essere innamorato di Alessia, ma di non aver mai avuto il coraggio di dirglielo in faccia.

Sentimenti che poi ha avuto modo di svelare in diretta, in un’atmosfera dolce e romantica, condivisa con tutto il pubblico del Grande Fratello e ovviamente coi suoi coinquilini. In quella circostanza, Davide Silvestri, si era sbilanciato con una “promessa”, facendo intendere che una volta uscito dalla casa più spiata di Italia, avrebbe preso in mano il suo rapporto con Alessia.

Alessia Costantino felice del percorso di Davide Silvestri al Grande Fratello VIP

Lo aveva già dimostrato durante la sua sorpresa al Grande Fratello VIP, Alessia Costantino è felice e orgogliosa del percorso del suo fidanzato Davide all’interno della casa. E a proposito dei recenti “cambiamenti”, che vedrebbero il simpatico Silvestri meno legato a Soleil ed Alex, Alessia ha mostrato qualche perplessità. Evidentemente non è convinta che Davide debba staccarsi dai due coinquilini con cui, almeno all’inizio, ha legato di più.

“Io sono innamorata di lui anche per questo. Deve continuare così. Lui se pensa qualcosa in maniera differente da Soleil o Alex lui le dice con fermezza. Non avrebbe senso interrompere il loro rapporto”, ha raccontato a Casa Chi, il format web condotto proprio dall’ex gieffina Rosalinda Cannavò.

