Alessia Costantino, la fidanzata di Davide Silvestri / La “lacuna” colmata al Gf Vip

Alessia Costantino, la fidanzata di Davide Silvestri: rapporto riservato ma sempre più importante…

Il pubblico che ha avuto modo di seguire il “Grande Fratello Vip” ha conosciuto Alessia Costantino, la fidanzata di Davide Silvestri, al suo fianco ormai da più di un anno. L’attore nel corso dei mesi ha sottolineato quanto la ragazza sia diventata importante per lui, al punto tale da pensare di vederla al suo fianco in futuro.

Davide Silvestri: "Sposerò la mia fidanzata Alessia Costantino!"/ "Figli? Ho paura…"

Entrambi sono particolarmente riservati, per questo, salvo poche eccezioni, difficilmente si lasciano andare a dediche “smielate” sui social. Nel corso di una conversazione con Manila Nazzaro qualche settimana fa l’ex protagonista di “Vivere” ha però svelato un particolare inaspettato sulla sua relazione: “Non ho mai detto ‘Ti amo’. Mi vergogno“. Un modo di agire significativo, che non sta a indicare la mancanza di interesse nei confronti della sua ragazza, ma che mette in evidenza quanto lui fatichi a esprimere appieno i suoi sentimenti.

KEKKO DEI MODÀ, CUGINO DAVIDE SILVESTRI/ L'attore: "Mi è sempre stato vicino"

Davide Silvestri e il rapporto con la fidanzata Alessia Costantino: i due sono innamoratissimi

La “lacuna” è stata però colmata in una delle puntate del reality, in cui Davide non ha esitato a inginocchiarsi di fronte alla sua Alessia e a esprimere per la prima volta in maniera chiara quello che c’è nel suo cuore. “Ti devo dire una cosa: te lo faccio come se fosse una promessa di matrimonio. Ti amo da impazzire” – sono state le parole del “gieffino”.

La ragazza non ha potuto fare a meno di commuoversi proprio perché tutto è avvenuto in modo assolutamente spontaneo e inaspettato: “È stato un momento magico, non me l’aspettavo da parte di Davide, è stata una reazione forte. Il suo inginocchiarsi per me è stato una cosa incredibile. Non ho capito più nulla, non mi sembrava vero. Anche nei giorni successivi ho faticato a realizzare”.

Pina e Andrea, genitori di Davide Silvestri/ "Famiglia umile, ne sono orgoglioso"

