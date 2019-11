Alessia Cozzi e Davide Martino, si sposano e cambiano sesso/ Chi sono? (Pomeriggio 5)

Alessia Vittoria Cozzi e Davide Martino oggi ospiti a Pomeriggio 5: i due sposini racconteranno la loro storia nel salotto di Barbara D’Urso. Un amore trans che ha trovato ampio spazio negli scorsi tempi sui media nazionali: i due infatti si sono sposati con rito civile lo scorso 6 febbraio 2016 nella loro Orbetello, provincia di Grosseto. Nulla di strano fin qui: la curiosità deriva dal fatto che Alessia prima era Alessio, mentre Davide prima era Valentina. I due fidanzati si sono incontrati quando stavano completando il percorso di transizione e, come riporta Fanpage, hanno dovuto usare i “vecchi” nomi per i documenti del matrimonio. Una volta completati i rispettivi cambi di sesso è iniziata la battaglia legale: secondo la legge, in caso di cambio di sesso di un coniuge il matrimonio va sciolto e deve essere trasformato in unione civile…

ALESSIA COZZI E DAVIDE MARTINO A POMERIGGIO 5: CHI SONO?

Alessia Cozzi e Davide Martino, oggi 27 e 22 anni, hanno iniziato la loro battaglia legale per ottenere il riconoscimento del matrimonio ed hanno avuto la meglio: lo scorso 3 ottobre 2019 è arrivato il riconoscimento del duplice cambio di sesso e l’ordine di confermare la validità del matrimonio a ruoli invertiti. Una storia che ha emozionato il web e che ha visto esultare le associazioni LGBT, una storia che racconteranno per filo e per segno a Pomeriggio 5. Una coppia come tante, lei commessa in un negozio di alimentari e lui operaio in un cantiere nautico, che ha fatto il grande passo per tutti gli innamorati. E la loro relazione procede a gonfie vele, come documentato dai due sposini nei video postati su Youtube: un racconto di un grande sentimento, utile anche ad abbattere i pregiudizi della gente…

