Alessia e Giorgia Morosi Visentin/ Video: tornano le “Sister Cash” (Riccanza Deluxe)

Dalla vittoria a Riccanza 3 a Riccanza Deluxe: Alessia e Giorgia Morosi Visentin saranno fra le protagoniste che vedremo in questa versione inedita del reality. La partenza è prevista per la seconda serata di oggi, martedì 8 ottobre 2019, per un’edizione che ai loro occhi si è presentata inaspettata. Potranno interagire di più con il resto del cast e le vedremo persino fare dei lavori umili. Per esempio? Zappare la terra. Le due ragazze intanto svelano a 361 Magazine di essersi unite ancora di più quando erano piccole, in occasione di un viaggio a Los Angeles. Il primo tra l’altro che hanno fatto nella loro giovane vita e che ora le spinge ad avere nel cuore la città americana. “Non ci siamo mai pentite di un acquisto, magari se qualcosa non ti piace più lo puoi vendere o dare in beneficienza, non va mai sprecato nulla“, dicono invece riguardo al loro modo di vivere la vita. Nessun rimorso quindi: anche quando si sbaglia, si può sempre cambiare prospettiva.

Alessia e Giorgia Visentin: sono diventate DJ

Alessia e Giorgia Morosi Visentin sono pronte per una nuova avventura con Riccanza Deluxe e purtroppo non sappiamo molto del loro percorso all’interno del reality. La seconda delle sorelle in particolare intanto ci svela sui social alcuni dettagli del suo passato. “Baby Gio, alcune foto dei tempi in cui non vedevo l’ora di balzare scuola per una pubblicità, un servizio fotografico o una sfilata. Senza problemi, senza pensieri“, scrive in un post su Instagram, pubblicando diversi scatti di quando era bambina. Clicca qui per guardare le foto di Giorgia Morosi Visentin. Le sorelle con le rotelle, come si sono definite nella scorsa presentazione, stanno quindi per tornare. “Ci siamo date al campo musicale perché siamo diventate dj e producer. Il nome d’arte è Sister Cash“, dicono subito a Blogo. Anche se è trascorso solo un anno da quando le abbiamo viste in tv l’ultima volta, di cose ne sono cambiate davvero tante. A partire dalla decisione delle due sorelle di trasferirsi a Milano e lasciare così la provincia. “Siamo alla ricerca della casa e non vi sveliamo come andrà a finire. Con noi tutto è imprevedibile“, sottolineano.

Alessia e Giorgia Visentin: in cerca di Mister Cash

L’amore per la moda e il lusso hanno sempre fatto parte della vita di Alessia e Giorgia Visentin. Le due sorelle di Riccanza Deluxe son cresciute infatti a contatto con showroom e sfilate fin da bambine. Ecco perchèéin Alessia in particolare è nato il forte amore per il fashion. “Ho sempre amato gli abiti luccicanti, i riflettori. Ho iniziato da piccola come modella e lavoravo già per un’agenzia“, rivela a Voce Spettacolo. Si definisce dinamica e versatile, in grado di affrontare diverse situazioni e adattarsi ai cambiamenti con estrema facilità. “Non mi arrendo mai e vado fino in fondo quando voglio ottenere qualcosa. So dove voglio arrivare e mi impegno“, aggiunge. Testarda e istintiva, vive senza alcun rimpianto. “Siam sempre noi, ma quest’anno siamo le Sister Cash“, dicono durante il video di presentazione del reality. “Le Sister Cash hanno tanti progetti. Per primo la conquista del mondo. Se poi ci scappa anche l’uomo meglio, però non è una priorità“, aggiungono. Sono ancora single dall’anno scorso e per di più rivelano ad eventuali pretendenti come conquistarle: “Ci vuole la classe. La classe da Mister

Cash“. Clicca qui per guardare il video di Alessia e Giorgia Morosi Visentin.

Video: Alessia e Giorgia Visentin si presentano





