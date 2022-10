Alessia e Giulia Pisano, investite da treno/ Papà Vittorio “Non le lasciavo mai sole”

Alessia e Giulia Pisano, due adolescenti investite e uccise da un treno nella stazione ferroviaria di Riccione nei mesi scorsi, sono state ricordate dal loro papà Vittorio ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 30 ottobre 2022. Oggi “sto un po’ meglio – ha affermato l’uomo commosso –. Combatto tutti i giorni in compagnia di mia moglie e mia figlia. Lo dobbiamo fare per loro, che ci vorrebbero vedere sereni”.

ALESSIA E GIULIA PISANO, IL PADRE VITTORIO: “NON VOGLIO PARLARE DI QUELLO CHE È SUCCESSO”

Successivamente, l’uomo ha rivelato che accompagnava le figlie sempre dappertutto, ma quella volta, complice l’insistenza delle figlie Alessia e Giulia Pisano, ha dato loro il benestare di andare da sole con gli amici a Riccione in treno. Poi, quando stavano per tornare a casa, è accaduta la tragedia: “Non voglio parlare di quello che è successo”, ha sottolineato Vittorio Pisano. Don Antonio Mazzi, presente in studio, ha aiutato l’uomo a finire la frase e lo ha definito “un padre straordinario. L’incontro con Vittorio è provvidenziale, abbiamo le stesse idee. Voglio costruire un villaggio per i giovani e quest’uomo entrerà a far parte del progetto”.

