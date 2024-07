Temptation Island 2024, come finirà tra Alessia e Lino?

Questa sera su Canale Cinque andrà in scena l’ultimo atto di Temptation island 2024, e ovviamente il pubblico di Canale Cinque si chiede quale possa essere lo scenario delle coppie che abbiamo visto nel resort in Sardegna nelle ultime settimane. Attenzione focalizzata su quattro dei protagonisti più discussi di questa edizione, da Martina e Raul a Alessia e Lino, che hanno catalizzato l’attenzione dei telespettatori Mediaset, ovviamente non sono mancati i pensieri dei fan sui social, che hanno monitorato con grande attenzione le avventure dei fidanzati nel villaggio, tra chi ha tentato di ricucire lo strappo e chi invece ha colto l’esperienza per prendere le distanze, forse una volta per tutte.

Tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano come sarà finita la storia dopo Temptation island 2024? Abbiamo visto i due uscire separati dal resort in Sardegna nel corso della puntata di ieri, ma non è ancora detta l’ultima parola: sui social sono spuntati diversi fan della coppia che si augurano un lieto fine, ma è francamente troppo complesso da pronosticare: molto più probabile che Alessia e Lino abbiano deciso di chiudere i conti con il passato e ripartire con delle vite diverse, è questa l’opinione ampiamente diffusa.

Martina e Raul sono tornati insieme dopo Temptation Island 2024?

Altri due personaggi che hanno catturato grande interesse in queste settimane, lei l’abbiamo vista approfondire la conoscenza con il tentatore Carlo, allontanandosi dal fidanzato Raul, Martina secondo i commenti spuntati sui social sembra non avere intenzione di mandare avanti il legame con il ragazzo, spesso finito sotto attacco nelle ultime settimane, l’opinione diffusa tra i telespettatori è che anche tra Martina e Raul la storia sia giunta al punto di non ritorno grazie alla partecipazione a Temptation Island 2024.

Questa sera Filippo Bisciglia svelerà come stanno le cose tra i due protagonisti del viaggio nei sentimenti un mese dopo la fine del programma: la speranza di vedere ancora una volta insieme Martina e Raul è ridotta al lumicino, troppe differenze nella coppia potrebbero aver allontanato la coppia in maniera definitiva.